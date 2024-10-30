В СК Ирбита возбудили дело после случайного убийства на охоте

Posted 30 октября, 11:50
Published 30 октября, 11:50
Modified 30 октября, 11:52
Updated 30 октября, 11:52
Сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивают очевидцев и собирают доказательственную базу. Также назначены экспертизы, рассказали в пресс-службе регионального СК.
Напомним, происшествие случилось 26 октября 2024 года. Мужчина и его зять отправились в лес на охоту на квадроцикле. В какой-то момент 60-летний тесть случайно нажал на курок ружья. Пуля прилетела в его зятя.
Мужчина умер на месте ЧП. Свердловчанин сейчас находится под подпиской о невыезде.