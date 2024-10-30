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Posted 30 октября, 11:50

Published 30 октября, 11:50

Modified 30 октября, 11:52

Updated 30 октября, 11:52

В СК Ирбита возбудили дело после случайного убийства на охоте

В СК Ирбита возбудили дело после случайного убийства на охоте

30 октября 2024, 11:50
Фото: 1MI.
В Следкоме Ирбита возбуждено уголовное дело после того, как мужчина во время охоты случайно убил своего зятя.

Сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивают очевидцев и собирают доказательственную базу. Также назначены экспертизы, рассказали в пресс-службе регионального СК.

Напомним, происшествие случилось 26 октября 2024 года. Мужчина и его зять отправились в лес на охоту на квадроцикле. В какой-то момент 60-летний тесть случайно нажал на курок ружья. Пуля прилетела в его зятя.

Мужчина умер на месте ЧП. Свердловчанин сейчас находится под подпиской о невыезде.

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