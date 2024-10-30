В Свердловской области Ирбитский молочный завод ограничил поставки сливочного масла

Posted 30 октября, 08:47
Published 30 октября, 08:47
Modified 30 октября, 08:49
Updated 30 октября, 08:49
Ирбитский молочный завод и Кунгурский молококомбинат сообщили о лимитировании поставок сливочного масла в магазины. Помимо уральских производителей, об этом сообщили и другие российские заводы.
Производители связывают дефицит с несколькими проблемами: выросшие доходы населения увеличили спрос на масло, а инфляция не позволяет выгодно покупать молочное сырье, пишет РБК.
Некоторые заводы предупредили, что цены на масло продолжат расти, в зависимости от марки продукта от 2% до 20%.
Напомним, что из Тверской области в Свердловскую область завезли более 20 тонн сливочного масла плохого качества. Продукция была изъята из реализации.