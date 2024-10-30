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Posted 30 октября, 08:47

Published 30 октября, 08:47

Modified 30 октября, 08:49

Updated 30 октября, 08:49

В Свердловской области Ирбитский молочный завод ограничил поставки сливочного масла

В Свердловской области Ирбитский молочный завод ограничил поставки сливочного масла

30 октября 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области из-за постоянного роста цен на молочное сырье Ирбитский молочный завод и ряд других предприятий ограничили поставки сливочного масла.

Ирбитский молочный завод и Кунгурский молококомбинат сообщили о лимитировании поставок сливочного масла в магазины. Помимо уральских производителей, об этом сообщили и другие российские заводы.

Производители связывают дефицит с несколькими проблемами: выросшие доходы населения увеличили спрос на масло, а инфляция не позволяет выгодно покупать молочное сырье, пишет РБК.

Некоторые заводы предупредили, что цены на масло продолжат расти, в зависимости от марки продукта от 2% до 20%.

Напомним, что из Тверской области в Свердловскую область завезли более 20 тонн сливочного масла плохого качества. Продукция была изъята из реализации.

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