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Posted 30 октября, 08:28

Published 30 октября, 08:28

Modified 30 октября, 08:30

Updated 30 октября, 08:30

В Свердловской области усилят антитеррористические меры

В Свердловской области усилят антитеррористические меры

30 октября 2024, 08:28
Фото: 1MI.
В Свердловской области усилят меры по антитеррористической безопасности в местах массового скопления людей.

Такую задачу поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 29 октября на заседании профильной комиссии. Чиновник рассказал, что подобные мероприятия ведутся всегда, а в современных условиях требуют особого внимания.

Куйвашев попросил глав городов и муниципалитетов более тесно сотрудничать с правоохранительными органами и указывать им на возможные уязвимости в безопасности объектов, сообщают в пресс-службе ФСБ.

Напомним, губернатор Свердловской области 23 октября на заседании Совета Федерации рассказал о прорывных проектах, которые реализуют или только планируют начать в области.

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