В Свердловской области усилят антитеррористические меры

Posted 30 октября, 08:28
Published 30 октября, 08:28
Modified 30 октября, 08:30
Updated 30 октября, 08:30
Такую задачу поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 29 октября на заседании профильной комиссии. Чиновник рассказал, что подобные мероприятия ведутся всегда, а в современных условиях требуют особого внимания.
Куйвашев попросил глав городов и муниципалитетов более тесно сотрудничать с правоохранительными органами и указывать им на возможные уязвимости в безопасности объектов, сообщают в пресс-службе ФСБ.
Напомним, губернатор Свердловской области 23 октября на заседании Совета Федерации рассказал о прорывных проектах, которые реализуют или только планируют начать в области.