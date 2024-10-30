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Posted 30 октября, 04:34

Published 30 октября, 04:34

Modified 30 октября, 04:37

Updated 30 октября, 04:37

Власти Свердловской области предложили полностью запретить продажу алкоголя в регионе

Власти Свердловской области предложили полностью запретить продажу алкоголя в регионе

30 октября 2024, 04:34
Фото: 1MI.
Власти Свердловской области рассматривают вопрос о том, чтобы полностью запретить алкоголь в некоторых населенных пунктах региона.

По словам спикера Заксо Людмилы Бабушкиной, к депутатам поступает много просьб от местных жителей о том, чтобы запретить продавать алкогольную продукцию. Сейчас власти обсуждают данные инициативы граждан, пишет Ура.ру.

Напомним, с 1 марта 2025 года в Свердловской области вступит в силу запрет о продаже спиртных напитков в «наливайках» по ночам. По словам депутатов, эту меру решили ввести, чтобы обеспечить тишину и безопасность местным жителям.

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