Власти Свердловской области предложили полностью запретить продажу алкоголя в регионе

Posted 30 октября, 04:34
Published 30 октября, 04:34
Modified 30 октября, 04:37
Updated 30 октября, 04:37
По словам спикера Заксо Людмилы Бабушкиной, к депутатам поступает много просьб от местных жителей о том, чтобы запретить продавать алкогольную продукцию. Сейчас власти обсуждают данные инициативы граждан, пишет Ура.ру.
Напомним, с 1 марта 2025 года в Свердловской области вступит в силу запрет о продаже спиртных напитков в «наливайках» по ночам. По словам депутатов, эту меру решили ввести, чтобы обеспечить тишину и безопасность местным жителям.