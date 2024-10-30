Вред от гелевого маникюра можно минимизировать — дерматолог

Posted 30 октября, 05:16
Published 30 октября, 05:16
Modified 30 октября, 05:16
Updated 30 октября, 05:16
Ногтевая пластина «отходит» от ногтевого ложа, микротрещины, неестественный цвет ногтя — это только малая часть неприятностей, которые можно получить, если увлекаться частым использованием на процедуре маникюра гель-лаков. Увы, говорит доктор, избежать их вряд ли удастся.
«Само ношение гель-лака длительно травмирует ногтевое ложе, структуру ногтевой пластины, она хуже сопротивляется всяким воздействиям. Второй фактор — длительное воздействие химических веществ, которые входят в состав гель-лаков, акрилаков, акрилатов, которые обезжиривают ногтевую пластинку, и механически её подпиливают. Все барьерные функции ногтевого ложа, ногтевой пластины со временем слабеют. И третье — идёт применение лампы, бывает некорректное применение, высокая температура, бывают ожоги внутри ногтевой пластины», — врач объяснила, в чем заключается вред процедуры гелевого маникюра.
Совокупность этих факторов и даёт порой неприятные последствия.
«Появляются в ногтевой пластике микротрещинки, пустоты, туда очень легко проникает бактериальная инфекция, грибковые возбудители, под слоем акрилатов всё очень быстро размножается, и поражается большая площадь ногтевой пластины», — добавляет специалист.
Наталья Яковлева дала советы, которые помогут уменьшить негативное воздействие косметической процедуры.
«Вы можете попросить документацию на лампы и на оборудование. Когда помещаете под лампу ногти, не должно быть ни тепла, ни какого-либо другого неприятного ощущения. Если чувствуете жжение, это уже плохо. Если вы сделали один- два раза гель-лак и всё хорошо, дайте пластине восстановиться, чтобы не повышать процент вероятности заражения, потому что это травмирует ногти. Есть различные средства по уходу за ногтевыми пластинами: и косметические, и народная медицина», — резюмировала эксперт.