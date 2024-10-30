Вред от гелевого маникюра можно минимизировать — дерматолог

«Вы можете попросить документацию на лампы и на оборудование. Когда помещаете под лампу ногти, не должно быть ни тепла, ни какого-либо другого неприятного ощущения. Если чувствуете жжение, это уже плохо. Если вы сделали один- два раза гель-лак и всё хорошо, дайте пластине восстановиться, чтобы не повышать процент вероятности заражения, потому что это травмирует ногти. Есть различные средства по уходу за ногтевыми пластинами: и косметические, и народная медицина», — резюмировала эксперт.