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Posted 30 октября, 17:58

Published 30 октября, 17:58

Modified 30 октября, 17:58

Updated 30 октября, 17:58

Выручка «Почты России» за три квартала текущего года достигла 161 млрд рублей

Выручка «Почты России» за три квартала текущего года достигла 161 млрд рублей

30 октября 2024, 17:58
Фото: пресс-служба Почта России.
Согласно данным бухгалтерской отчетности по РСБУ, выручка «Почты России» за трехквартальный период 2024 года выросла до 161 млрд рублей. Это на 3% превышает выручку за аналогичный период прошлого года.

Такие результаты обусловлены ростом прибыли от почтовых услуг и от сотрудничества с маркетплейсами. За три квартала доход компании от доставки письменных отправлений вырос на 10%, при этом на 26% выросло использование цифровой и гибридной почты. На 61% увеличилась прибыль от сотрудничества с цифровыми торговыми площадками. Заказы с торговых платформ «Авито», Ozon и «МегаМаркет» выдаются уже более чем в 32 000 отделений «Почты России», свыше 22 000 отделений осуществляют выдачу заказов с «Яндекс Маркета». Пилотные пункты выдачи заказов Wildberries заработали в сентябре более чем в 250 почтовых отделениях.

Как пишут Новые Известия, одним из самых значимых векторов развития компании является повышение качества клиентского обслуживания. Комфортность работы в зонах самообслуживания, открытых более чем в 1 000 почтовых отделений с апреля текущего года, успело оценить уже 2 млн отправителей. Данный сервис позволил в два раза сократить временные затраты граждан на отправление писем и посылок. Рост скорости обслуживания достигается и за счет внедрения QR-идентификации, которую также начали использовать в почтовых отделениях с апреля. Удобной опцией воспользовалось уже 6 млн клиентов.

В этом году компания возобновила сотрудничество с еще 24 странами. Сейчас логистический оператор осуществляет почтовые перевозки в 152 государства. С августа 2024 года посылки с наложенным платежом можно отправить в Армению, Беларусь, Казахстан и Молдову.

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