Выручка «Почты России» за три квартала текущего года достигла 161 млрд рублей

Такие результаты обусловлены ростом прибыли от почтовых услуг и от сотрудничества с маркетплейсами. За три квартала доход компании от доставки письменных отправлений вырос на 10%, при этом на 26% выросло использование цифровой и гибридной почты. На 61% увеличилась прибыль от сотрудничества с цифровыми торговыми площадками. Заказы с торговых платформ «Авито», Ozon и «МегаМаркет» выдаются уже более чем в 32 000 отделений «Почты России», свыше 22 000 отделений осуществляют выдачу заказов с «Яндекс Маркета». Пилотные пункты выдачи заказов Wildberries заработали в сентябре более чем в 250 почтовых отделениях.