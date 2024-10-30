Женщина в Нижнем Тагиле пожаловалась на долгое ожидание автобуса на Вагонку

По словам тагильчанки, 29 октября пассажирам пришлось ждать автобус больше часа. Из-за этого на остановке скопилась большая очередь. Во время ожидания многие замерзли, так как был ветер, рассказали в группе ВКонтакте «Черный список Тагила».