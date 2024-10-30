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Posted 30 октября, 03:49

Published 30 октября, 03:49

Modified 30 октября, 03:51

Updated 30 октября, 03:51

Женщина в Нижнем Тагиле пожаловалась на долгое ожидание автобуса на Вагонку

Женщина в Нижнем Тагиле пожаловалась на долгое ожидание автобуса на Вагонку

30 октября 2024, 03:49
Фото: Группа ВКонтакте «Черный список Тагила».
В Нижнем Тагиле местная жительница рассказала, что пассажирам приходится долго ждать автобус №55, который едет на Вагонку.

По словам тагильчанки, 29 октября пассажирам пришлось ждать автобус больше часа. Из-за этого на остановке скопилась большая очередь. Во время ожидания многие замерзли, так как был ветер, рассказали в группе ВКонтакте «Черный список Тагила».

Напомним, жители Нижнего Тагила жалуются на водителей общественного транспорта, которые проезжают мимо остановок и не тормозят для того, чтобы посадить пассажиров в салон.

В Нижнем Тагиле водители автобусов №25 и 27 едут мимо остановок
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Нижний Тагил#Вагонка#Автобус#Очередь#Остановка#Пассажиры#Жалобы#Общественный транспорт#Екатеринбург#Горожане
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