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Posted 30 октября, 09:54

Published 30 октября, 09:54

Modified 30 октября, 09:57

Updated 30 октября, 09:57

Жителей Свердловской области очень тревожит развод SHAMAN

Жителей Свердловской области очень тревожит развод SHAMAN

30 октября 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney.
Свердловская область находится на 3 месте рейтинга по количеству обеспокоенных разводом SHAMAN людей.

На первом месте рейтинга — Москва, на втором — Камчатский край и на третьем — Свердловская область, сообщают в исследовании «Национальный индекс тревожности россиян. КРОС».

Для сравнения: квадроберы и пользователи электросамокатов не так тревожат умы жителей области, как развод певца. Исследователи связывают это со словами своего исполнителя, он часто заявлял о важности традиционных ценностей и семьи.

Также на тревожность повлиял и концерт SHAMAN в Оренбурге во время наводнения. Стоимость выступления в 16 млн рублей певец обещал вернуть, однако так этого и не сделал.

Тема, которая вызывает если не столько же, то больше тревожности у свердловчан — покупка жилья в кредит. Согласно последним данным, если взять ипотеку в октябре 2024 года, переплатить придется в более чем три раза.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Семья#Певец#Звезда#Исследование#Развод#Екатеринбург#Традиционные ценности#Тревожность#Shaman
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