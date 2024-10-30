Жителей Свердловской области очень тревожит развод SHAMAN

Posted 30 октября, 09:54
Published 30 октября, 09:54
Modified 30 октября, 09:57
Updated 30 октября, 09:57
На первом месте рейтинга — Москва, на втором — Камчатский край и на третьем — Свердловская область, сообщают в исследовании «Национальный индекс тревожности россиян. КРОС».
Для сравнения: квадроберы и пользователи электросамокатов не так тревожат умы жителей области, как развод певца. Исследователи связывают это со словами своего исполнителя, он часто заявлял о важности традиционных ценностей и семьи.
Также на тревожность повлиял и концерт SHAMAN в Оренбурге во время наводнения. Стоимость выступления в 16 млн рублей певец обещал вернуть, однако так этого и не сделал.
Тема, которая вызывает если не столько же, то больше тревожности у свердловчан — покупка жилья в кредит. Согласно последним данным, если взять ипотеку в октябре 2024 года, переплатить придется в более чем три раза.