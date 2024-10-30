Жители Екатеринбурга переплачивают в три раза при покупке жилья в ипотеку

Posted 30 октября, 06:52
Published 30 октября, 06:52
Modified 30 октября, 06:54
Updated 30 октября, 06:54
Так, во время приобретения небольшой студии, которая стоит 3,3 миллиона, покупатель переплатит более 10 миллионов. За «однушку» площадью около 40 метров и стоимостью чуть более пяти миллионов придется переплатить более 17 миллионов, пишет Ура.ру.
За «двушку» екатеринбуржцы сейчас переплачивают более 18 миллионов, а за «трешку» — более 31 миллиона.
Напомним, в Екатеринбурге стало меньше продаж квартир в новостройках. При этом квадратный метр немного подешевел.