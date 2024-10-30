Жители Екатеринбурга переплачивают в три раза при покупке жилья в ипотеку

Так, во время приобретения небольшой студии, которая стоит 3,3 миллиона, покупатель переплатит более 10 миллионов. За «однушку» площадью около 40 метров и стоимостью чуть более пяти миллионов придется переплатить более 17 миллионов, пишет Ура.ру.