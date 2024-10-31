Автомобилист сбил женщину на трассе под Екатеринбургом

Posted 31 октября, 03:15
Published 31 октября, 03:15
Modified 31 октября, 03:17
Updated 31 октября, 03:17
Водитель, ехавший по дороге, сбил 64-летнюю женщину, которая в этот момент переходила дорогу. Потерпевшая скончалась на месте случившегося, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
По словам автомобилиста, он ехал со скоростью 50 километров в час. Человека на дороге он не заметил. Также мужчина прошел освидетельствование, тест показал, что в момент аварии он был трезв.
Напомним, 24 октября 2024 года в Нижнем Тагиле водитель машины ВАЗ сбил женщину и уехал. Пострадавшую после осмотра отпустили домой. Водитель признался, что испугался, поэтому скрылся.