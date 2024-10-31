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Posted 31 октября, 03:15

Published 31 октября, 03:15

Modified 31 октября, 03:17

Updated 31 октября, 03:17

Автомобилист сбил женщину на трассе под Екатеринбургом

Автомобилист сбил женщину на трассе под Екатеринбургом

31 октября 2024, 03:15
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
63-летний водитель автомобиля Omoda сбил насмерть женщину, которая переходила дорогу на трассе Екатеринбург — Тюмень. ДТП произошло 30 октября 2024 года.

Водитель, ехавший по дороге, сбил 64-летнюю женщину, которая в этот момент переходила дорогу. Потерпевшая скончалась на месте случившегося, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

По словам автомобилиста, он ехал со скоростью 50 километров в час. Человека на дороге он не заметил. Также мужчина прошел освидетельствование, тест показал, что в момент аварии он был трезв.

Напомним, 24 октября 2024 года в Нижнем Тагиле водитель машины ВАЗ сбил женщину и уехал. Пострадавшую после осмотра отпустили домой. Водитель признался, что испугался, поэтому скрылся.

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