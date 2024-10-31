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Posted 31 октября, 13:24

Published 31 октября, 13:24

Modified 31 октября, 13:24

Updated 31 октября, 13:24

Буцаев: РЭО участвовал в подготовке проекта закона о моратории для мусоровозов

Буцаев: РЭО участвовал в подготовке проекта закона о моратории для мусоровозов

31 октября 2024, 13:24
Фото: 1MI.
В Госдуме поддержали законопроект о введении моратория на штрафы для региональных операторов за превышение нагрузки на ось мусоровозов. В разработке документа принимали участие специалисты Российского экологического оператора.

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, региональные операторы сталкиваются со штрафами в размере от 100 до 400 тысяч рублей из-за особенностей конструкции мусоровозов, когда нагрузка на заднюю ось превышает нормативы из-за массы загружаемого бункера. Буцаев подчеркнул, что РЭО участвовал в создании законопроекта, который вводит мораторий на эти штрафы. Об этом пишет newsnn.ru.

Вместе с тем законопроект предусматривает переходный период для разработки транспортных средств, которые будут безопасны для дорог при вывозе отходов, уточнил Денис Буцаев.

Согласно закону, запрещено перевозить делимые грузы, если их масса и нагрузка на ось превышают установленные нормы более чем на 10%. Исследования РЭО показали, что для соблюдения норм необходимо сократить загрузку мусоровозов минимум на 25%.

Заместитель главы РЭО по правовым вопросам Алексей Макрушин также прокомментировал ситуацию, отметив, что полная замена парка мусоровозов обойдется в миллиарды рублей, что приведет к ежегодному росту тарифов минимум на треть. Макрушин заявил, что такой сценарий недопустим.

Мораторий позволит Минпромторгу России исследовать и определить оптимальные модели мусоровозов, которые будут экономически выгодными для владельцев и безопасными для дорожного покрытия. После завершения исследований будет внедрена программа по обновлению парка мусоровозов.

Отмечается, что региональные операторы уже могут приступать к анализу своего автопарка, устанавливать осевые датчики контроля или организовывать перегрузочные станции для снижения нагрузки на дорожное полотно.

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