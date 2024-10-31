Буцаев: РЭО участвовал в подготовке проекта закона о моратории для мусоровозов

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, региональные операторы сталкиваются со штрафами в размере от 100 до 400 тысяч рублей из-за особенностей конструкции мусоровозов, когда нагрузка на заднюю ось превышает нормативы из-за массы загружаемого бункера. Буцаев подчеркнул, что РЭО участвовал в создании законопроекта, который вводит мораторий на эти штрафы. Об этом пишет newsnn.ru.