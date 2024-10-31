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Posted 31 октября, 14:18

Published 31 октября, 14:18

Modified 31 октября, 14:20

Updated 31 октября, 14:20

Четыре жителя Екатеринбурга отправятся в Таиланд в поисках 10 млн рублей

Четыре жителя Екатеринбурга отправятся в Таиланд в поисках 10 млн рублей

31 октября 2024, 14:18
Фото: Пресс-служба телеканала СТС.
Четыре жителя Екатеринбурга примут участие в новом телешоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» и отправятся в Таиланд в поисках 10 млн рублей.

Всего в битву за приз вступят 80 человек из разных уголков России. Кто все-таки станет победителем, можно будет узнать 3 ноября, сообщают в пресс-службе телеканала СТС.

Правила игры довольно необычны: помимо месячного выживания на острове, игроки должны будут выполнять различные задания, чтобы получать те или иные бонусы. А каждый выпуск игроки будут сами решать, кто покинет шоу, а кто останется.

У екатеринбуржцев весьма разные планы на выигрыш: кто-то хочет купить квартиру, а кто-то открыть благотворительный фонд.

Напомним, жители Каменска-Уральского боролись за приз в 5 млн рублей на телешоу «Суперниндзя».

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