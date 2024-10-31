Четыре жителя Екатеринбурга отправятся в Таиланд в поисках 10 млн рублей

Posted 31 октября, 14:18
Published 31 октября, 14:18
Modified 31 октября, 14:20
Updated 31 октября, 14:20
Всего в битву за приз вступят 80 человек из разных уголков России. Кто все-таки станет победителем, можно будет узнать 3 ноября, сообщают в пресс-службе телеканала СТС.
Правила игры довольно необычны: помимо месячного выживания на острове, игроки должны будут выполнять различные задания, чтобы получать те или иные бонусы. А каждый выпуск игроки будут сами решать, кто покинет шоу, а кто останется.
У екатеринбуржцев весьма разные планы на выигрыш: кто-то хочет купить квартиру, а кто-то открыть благотворительный фонд.
Напомним, жители Каменска-Уральского боролись за приз в 5 млн рублей на телешоу «Суперниндзя».