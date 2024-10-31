Депутат в Свердловской области увидел заговор из-за стоимости сливочного масла

Posted 31 октября, 04:58
Published 31 октября, 04:58
Modified 31 октября, 05:00
Updated 31 октября, 05:00
По мнению Копытова, стоимость данного продукта растет из-за дефицита, который был искусственно создан производителями.
Депутат отметил, что в начале 2023 года масло подешевело, а вновь подорожало в сентябре 2024 года из-за того, что производители захотели заработать, пишет Ура.ру.
Напомним, в Свердловской области заметно поднялись цены на сливочное масло. Одна из названных причин — повышение расходов на сырье. По этой же причине молочные заводы в Ирбите и Кунгуре ограничили поставки данной продукции.