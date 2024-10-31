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Posted 31 октября, 04:58

Published 31 октября, 04:58

Modified 31 октября, 05:00

Updated 31 октября, 05:00

Депутат в Свердловской области увидел заговор из-за стоимости сливочного масла

Депутат в Свердловской области увидел заговор из-за стоимости сливочного масла

31 октября 2024, 04:58
Глава комитета ЗакСо по аграрной политике Михаил Копытов в Свердловской области предположил, из-за чего в регионе дорожает сливочное масло.

По мнению Копытова, стоимость данного продукта растет из-за дефицита, который был искусственно создан производителями.

Депутат отметил, что в начале 2023 года масло подешевело, а вновь подорожало в сентябре 2024 года из-за того, что производители захотели заработать, пишет Ура.ру.

Напомним, в Свердловской области заметно поднялись цены на сливочное масло. Одна из названных причин — повышение расходов на сырье. По этой же причине молочные заводы в Ирбите и Кунгуре ограничили поставки данной продукции.

Стала известна причина роста цен на сливочное масло в Свердловской области
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