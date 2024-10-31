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Posted 31 октября, 09:23

Published 31 октября, 09:23

Modified 31 октября, 09:25

Updated 31 октября, 09:25

Девятиклассник в Екатеринбурге пытался покончить с собой после неудачного ОГЭ

Девятиклассник в Екатеринбурге пытался покончить с собой после неудачного ОГЭ

31 октября 2024, 09:23
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге пытался покончить с собой ученик девятого класса после неудачно написанного ОГЭ.

Известно, что сейчас подросток находится в больнице. По словам его мамы, состояние мальчика удовлетворительное, пишет Е1.

Мама школьника также рассказала, что ее сын учится в основном на тройки и после девятого класса планирует поступать в колледж. Однако на нагрузку в школе он никогда не жаловался.

Напомним, выпускники школы в России будут сдавать больше предметов для того, чтобы поступить в высшие учебные заведения.

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