Девятиклассник в Екатеринбурге пытался покончить с собой после неудачного ОГЭ

Posted 31 октября, 09:23
Published 31 октября, 09:23
Modified 31 октября, 09:25
Updated 31 октября, 09:25
Известно, что сейчас подросток находится в больнице. По словам его мамы, состояние мальчика удовлетворительное, пишет Е1.
Мама школьника также рассказала, что ее сын учится в основном на тройки и после девятого класса планирует поступать в колледж. Однако на нагрузку в школе он никогда не жаловался.
Напомним, выпускники школы в России будут сдавать больше предметов для того, чтобы поступить в высшие учебные заведения.