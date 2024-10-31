Два водителя подрались на дороге в Каменске-Уральском

Posted 31 октября, 06:11
Published 31 октября, 06:11
Modified 31 октября, 06:13
Updated 31 октября, 06:13
Предположительно, между мужчинами вспыхнул конфликт из-за того, что один из них «зацепил» другой автомобиль. После этого они вышли из машин и стали ругаться, а затем начали потасовку, пишет KU66.RU.
Прохожие, заметив драку на проезжей части, стали разнимать автомобилистов. Чем все закончилось — неизвестно.
Напомним, 20 октября 2024 года в Богдановиче посетители кафе устроили массовую потасовку. Известно, что один из участников драки умер.