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Posted 31 октября, 06:11

Published 31 октября, 06:11

Modified 31 октября, 06:13

Updated 31 октября, 06:13

Два водителя подрались на дороге в Каменске-Уральском

Два водителя подрались на дороге в Каменске-Уральском

31 октября 2024, 06:11
Фото: Изображение Midjourney.
В Каменске-Уральском водители двух автомобилей устроили драку на проезжей части. Инцидент произошел на проспекте Победы.

Предположительно, между мужчинами вспыхнул конфликт из-за того, что один из них «зацепил» другой автомобиль. После этого они вышли из машин и стали ругаться, а затем начали потасовку, пишет KU66.RU.

Прохожие, заметив драку на проезжей части, стали разнимать автомобилистов. Чем все закончилось — неизвестно.

Напомним, 20 октября 2024 года в Богдановиче посетители кафе устроили массовую потасовку. Известно, что один из участников драки умер.

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