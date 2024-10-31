Две женщины в Нижнем Тагиле помогали мигрантам нелегально находиться в России

Posted 31 октября, 04:43
Published 31 октября, 04:43
Modified 31 октября, 04:45
Updated 31 октября, 04:45
Так, тагильчанки организовывали незаконное нахождение иностранных граждан в стране и составляли с ними поддельные контракты ГПХ о сотрудничестве.
Кроме того, злоумышленницы подделывали постановку на учет по месту нахождения и оказывали помощь в оформлении фиктивных бракосочетаний между иностранцами и россиянами, рассказали в пресс-службе нижнетагильского Ленинского суда.
Суд назначил горожанкам 2 года тюрьмы условно с испытательным сроком на 2 года.
Напомним, в России был принят закон о тюремном сроке за организацию незаконной миграции.