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Posted 31 октября, 04:43

Published 31 октября, 04:43

Modified 31 октября, 04:45

Updated 31 октября, 04:45

Две женщины в Нижнем Тагиле помогали мигрантам нелегально находиться в России

Две женщины в Нижнем Тагиле помогали мигрантам нелегально находиться в России

31 октября 2024, 04:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Мигранты
Две жительницы Нижнего Тагила организовывали в городе незаконную миграцию. Данной деятельностью они занимались с сентября 2020 до января 2022 года.

Так, тагильчанки организовывали незаконное нахождение иностранных граждан в стране и составляли с ними поддельные контракты ГПХ о сотрудничестве.

Кроме того, злоумышленницы подделывали постановку на учет по месту нахождения и оказывали помощь в оформлении фиктивных бракосочетаний между иностранцами и россиянами, рассказали в пресс-службе нижнетагильского Ленинского суда.

Суд назначил горожанкам 2 года тюрьмы условно с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, в России был принят закон о тюремном сроке за организацию незаконной миграции.

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