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Posted 31 октября, 08:44

Published 31 октября, 08:44

Modified 31 октября, 08:46

Updated 31 октября, 08:46

Екатеринбуржцу заплатят 65 тысяч за сорванную поездку за границу

Екатеринбуржцу заплатят 65 тысяч за сорванную поездку за границу

31 октября 2024, 08:44
Фото: 1MI.
Екатеринбуржец не смог улететь в ОАЭ из-за ошибки в паспорте.

Мужчина не был виноват в ошибке в загранпаспорте, так как она была допущена в шифре кода. Узнал он об этом, только когда хотел улететь с семьей в Дубай.

Мужчину задержали в аэропорту. Заграничный паспорт забрали. В ОАЭ он полететь не смог. Тогда мужчина подал в суд на МВД и выиграл 65 тысяч рублей, пишет Е1.

Ранее сообщалось, что туристический оператор заплатит екатеринбуржцу 100 тысяч рублей за сокращенный на сутки отпуск.

Пригородная компания Свердловской области заплатит 30 тысяч за билет без скидки
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Отпуск#Екатеринбург#Инцидент
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