Екатеринбуржцу заплатят 65 тысяч за сорванную поездку за границу

Posted 31 октября, 08:44
Published 31 октября, 08:44
Modified 31 октября, 08:46
Updated 31 октября, 08:46
Мужчина не был виноват в ошибке в загранпаспорте, так как она была допущена в шифре кода. Узнал он об этом, только когда хотел улететь с семьей в Дубай.
Мужчину задержали в аэропорту. Заграничный паспорт забрали. В ОАЭ он полететь не смог. Тогда мужчина подал в суд на МВД и выиграл 65 тысяч рублей, пишет Е1.
Ранее сообщалось, что туристический оператор заплатит екатеринбуржцу 100 тысяч рублей за сокращенный на сутки отпуск.