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Posted 31 октября, 05:19

Published 31 октября, 05:19

Modified 31 октября, 05:19

Updated 31 октября, 05:19

Эксперт Куликова рассказала, как взять ипотеку самозанятым

31 октября 2024, 05:19
Люди, работающие сами на себя и оформившие статус самозанятых, могут рассчитывать на банковские кредиты. Правда, таких заемщиков рассматривают очень тщательно. Об этом рассказала экономист Татьяна Куликова.

«Если зарплаты небольшие, если реально у них они небольшие, то им, конечно, сложно рассчитывать на банковский кредит любой — и ипотечный, и даже обычный банковский кредит. Люди с реально низкими доходами действительно идут в микрофинансовые организации и берут под совершенно страшные проценты. Но если самозанятый реально все-таки получает большие деньги и действительно может ипотеку платить, то подтвердить это он может так же, как и любой зарплатный клиент», — отметила специалист.

Что касается дохода, по мнению специалиста, у самозанятых он есть, просто в другой форме. А если вообще нет, сложно представить, что дадут ипотечный кредит. Точнее, скорее всего, дадут, если он будет с большим первоначальным взносом, пишет Pravda.Ru.

«Если человек с 20 тысячами дохода собирается в ипотеку влезать, то закончится у него ровно следующим: как только у него какая-то неприятность, если он будет платить из последних, любая неприятность типа сломанного холодильника — и всё, это его выбивает из графика платежей. И в какой-то момент он теряет и квартиру, и уплаченные деньги. Банк забирает квартиру. Он ее должен продать», — подчеркнула Куликова.

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