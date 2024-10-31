Эксперт Куликова рассказала, как взять ипотеку самозанятым

Posted 31 октября, 05:19
Published 31 октября, 05:19
Modified 31 октября, 05:19
Updated 31 октября, 05:19
«Если зарплаты небольшие, если реально у них они небольшие, то им, конечно, сложно рассчитывать на банковский кредит любой — и ипотечный, и даже обычный банковский кредит. Люди с реально низкими доходами действительно идут в микрофинансовые организации и берут под совершенно страшные проценты. Но если самозанятый реально все-таки получает большие деньги и действительно может ипотеку платить, то подтвердить это он может так же, как и любой зарплатный клиент», — отметила специалист.
Что касается дохода, по мнению специалиста, у самозанятых он есть, просто в другой форме. А если вообще нет, сложно представить, что дадут ипотечный кредит. Точнее, скорее всего, дадут, если он будет с большим первоначальным взносом, пишет Pravda.Ru.
«Если человек с 20 тысячами дохода собирается в ипотеку влезать, то закончится у него ровно следующим: как только у него какая-то неприятность, если он будет платить из последних, любая неприятность типа сломанного холодильника — и всё, это его выбивает из графика платежей. И в какой-то момент он теряет и квартиру, и уплаченные деньги. Банк забирает квартиру. Он ее должен продать», — подчеркнула Куликова.