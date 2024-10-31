Эксперт Куликова рассказала, как взять ипотеку самозанятым

«Если зарплаты небольшие, если реально у них они небольшие, то им, конечно, сложно рассчитывать на банковский кредит любой — и ипотечный, и даже обычный банковский кредит. Люди с реально низкими доходами действительно идут в микрофинансовые организации и берут под совершенно страшные проценты. Но если самозанятый реально все-таки получает большие деньги и действительно может ипотеку платить, то подтвердить это он может так же, как и любой зарплатный клиент», — отметила специалист.