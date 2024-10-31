Итоги FutureMed 2024: что ждет медицину в связи с внедрением ИИ

Также участники конференции обратились к теме персонализации медуслуг. Генеральный директор ИНВИТРО Юрий Леонов сообщил, что уже в ближайшие два-три года пациентам будут предоставлять персонализированные рекомендации на основе больших данных. Он также указал, что в 2025 году в компании получат более 25 миллионов обращений пациентов и выполнят свыше 150 миллионов тестов, что позволит говорить о большом массиве данных. Если верно интерпретировать отклонения в результатах тестов, каждая целевая группа пациентов получит персонализированные рекомендации.