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Posted 31 октября, 18:36

Published 31 октября, 18:36

Modified 31 октября, 18:39

Updated 31 октября, 18:39

Итоги FutureMed 2024: что ждет медицину в связи с внедрением ИИ

Итоги FutureMed 2024: что ждет медицину в связи с внедрением ИИ

31 октября 2024, 18:36
28 октября в Этнографическом музее Санкт-Петербурга проводилась VI научно-практическая конференция FutureMed 2024, объединившая более 550 участников.

Основной темой конференции, которую организовала компания «ИНВИТРО», стала роль искусственного интеллекта (ИИ) в медицине, его последние достижения и потенциальные угрозы. Обсуждая роль ИИ в развитии медицины, участники конференции пришли к единому мнению, что главным элементом системы здравоохранения остается человек, то есть медицинский работник. Об этом информирует 56orb.

Программа конференции состояла из 24 выступлений экспертов в сфере медицинской науки, здравоохранения и технологий. В первом блоке обсуждение коснулось современных трендов здравоохранения. Спикеры отметили, что благодаря развитию ассистивных технологий люди с ограниченными возможностями очень скоро начнут управлять своим здоровьем наравне со здоровыми гражданами.

Также участники конференции обратились к теме персонализации медуслуг. Генеральный директор ИНВИТРО Юрий Леонов сообщил, что уже в ближайшие два-три года пациентам будут предоставлять персонализированные рекомендации на основе больших данных. Он также указал, что в 2025 году в компании получат более 25 миллионов обращений пациентов и выполнят свыше 150 миллионов тестов, что позволит говорить о большом массиве данных. Если верно интерпретировать отклонения в результатах тестов, каждая целевая группа пациентов получит персонализированные рекомендации.

Среди актуальных тем конференции оказалась проблема супербактерий и антибиотикорезистентности. Врач-инфекционист Андрей Поздняков из компании «ИНВИТРО-Сибирь» напомнил, что проблема роста устойчивости микробов к антибиотикам поставила под угрозу миллионы жизней. Он утверждает, что нейтрализация этой угрозы возможна исключительно при помощи бактериофагов и других методов, но важно вводить жесткие регламенты по применению антимикробных препаратов.

Завершающий блок конференции, «Война за пациентов», посвятили правовым и этическим вопросам задействования искусственного интеллекта в медицине. Директор по развитию медицинской деятельности ИНВИТРО Илья Тупицын подчеркнул, что искусственный интеллект должен представлять для врача только инструмент.

В целом конференция FutureMed 2024 показала, что, несмотря на интенсивное развитие ИИ и технологий, медицина будущего не предполагает полного замещения врача.

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