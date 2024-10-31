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Posted 31 октября, 11:11

Published 31 октября, 11:11

Modified 31 октября, 11:13

Updated 31 октября, 11:13

Из Екатеринбурга запустят авиарейсы в Абу-Даби в конце года

Из Екатеринбурга запустят авиарейсы в Абу-Даби в конце года

31 октября 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney.
Из Екатеринбурга начнут летать самолеты в Абу-Даби авиакомпании AirArabia. Первый авиарейс запланирован на 27 декабря 2024 года.

Данные перелеты будут совершаться каждые вторник и пятницу. Время вылета — 9:50. В настоящий момент уже можно приобрести билеты на авиарейс, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Также благодаря новому авиамаршруту екатеринбуржцы смогут летать в Индию, Непал, на Шри-Ланку и в другие восточные страны.

Напомним, 25 октября 2024 года из Екатеринбурга стали летать самолеты в Камбожду. Транспорт будет летать каждые 10 дней.

Из Екатеринбурга запустят самолеты на курорты Азии и Ближнего Востока
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Авиакомпания#Пассажиры#Самолет#Авиарейс#Индия#Екатеринбург#Шри-Ланка#Перелет
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