Из Екатеринбурга запустят авиарейсы в Абу-Даби в конце года

Posted 31 октября, 11:11
Published 31 октября, 11:11
Modified 31 октября, 11:13
Updated 31 октября, 11:13
Данные перелеты будут совершаться каждые вторник и пятницу. Время вылета — 9:50. В настоящий момент уже можно приобрести билеты на авиарейс, рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Также благодаря новому авиамаршруту екатеринбуржцы смогут летать в Индию, Непал, на Шри-Ланку и в другие восточные страны.
Напомним, 25 октября 2024 года из Екатеринбурга стали летать самолеты в Камбожду. Транспорт будет летать каждые 10 дней.