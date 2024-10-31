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Posted 31 октября, 07:50

Published 31 октября, 07:50

Modified 31 октября, 07:53

Updated 31 октября, 07:53

Как купить товары в РФ со скидкой в 90% в дни «Черной пятницы» и распродажи «11.11»

Как купить товары в РФ со скидкой в 90% в дни «Черной пятницы» и распродажи «11.11»

31 октября 2024, 07:50
Фото: 1MI.
В России ожидаются две большие распродажи, которые пройдут в ноябре. Существуют способы, как в эти дни сделать покупки по максимальным скидкам.

Распродажа «11.11» пришла в Россию из Китая. Она проходит в этот день, 11 ноября, на маркетплейсе AliExpress. Однако в России эта распродажа начинается за несколько дней до вышеуказанной даты и длится еще пару-тройку дней после 11 числа. Так, сейчас «11.11» стартовала на Ozon и Wildberries и будет идти до 14 ноября. На Ozon максимальная скидка обещается 85 процентов, а на Wildberries — до 90 процентов, пишут «Новые известия».

Пик скидок до 90 процентов пройдет с 11 до 14 ноября в зависимости от категории товаров: на технику, мебель, товары для дома и игрушки скидки будут до 60 процентов, на косметические товары до 70 процентов, а на одежду и обувь — до 80 процентов. В интернет-магазине «Мегамаркет» акция называется «Зеленый день» и длится только с 11 по 12 ноября. На «Яндекс. Маркете» распродажа будет проходить 13 дней — с 1 по 13 ноября.

В конце месяца начнется «Черная пятница». Эта распродажа пришла в Россию из США. Официально она стартует 29 ноября, однако в некоторых магазинах и маркеплейсах она начнется раньше. Так, в вышеуказанную дату распродажа начнется в магазине «Рив Гош» и на маркетплейсе Ozon. На Wildberries она начнется 16 ноября и будет длиться до 27 ноября. Дни «Черной пятницы» в «Мегамаркете» пройдут с 13 по 30 ноября, в «Спортмастере» с 23 по 30 ноября».

В интернет-магазине Lamoda акция начнется в первый же день ноября и кончится 26 числа. В «Летуаль» и «Золотом Яблоке» распродажа, которая начнется тоже 1 ноября, будет продолжаться до 1 декабря и до 30 ноября.

На маркетплейсах появились советы, как приобрести товары по реальным скидкам. Так, например, необходимо отслеживать цены, причем не только накануне и в день распродажи, а примерно за несколько недель до ее начала, чтобы иметь представление о разнице между настоящими ценами и скидками. Также нужно проводить сравнения цен в магазинах, так как одна и та же вещь в разных местах может стоить дешевле или дороже.

Еще один вариант — искать промокоды и купоны. Их можно найти в карточке товара, в поисковиках или на официальных сайтах магазинов.

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