Как купить товары в РФ со скидкой в 90% в дни «Черной пятницы» и распродажи «11.11»

На маркетплейсах появились советы, как приобрести товары по реальным скидкам. Так, например, необходимо отслеживать цены, причем не только накануне и в день распродажи, а примерно за несколько недель до ее начала, чтобы иметь представление о разнице между настоящими ценами и скидками. Также нужно проводить сравнения цен в магазинах, так как одна и та же вещь в разных местах может стоить дешевле или дороже.