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Posted 31 октября, 06:49

Published 31 октября, 06:49

Modified 31 октября, 06:51

Updated 31 октября, 06:51

Как распознать инсульт? Рассказывают специалисты

Как распознать инсульт? Рассказывают специалисты

31 октября 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney.
В рамках Недели борьбы с инсультом, объявленной в России в честь Всемирного дня борьбы с инсультом, рассказываем, как не пропустить признаки инсульта.

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). Сосудистая катастрофа возникает внезапно, и ее формирование предсказать невозможно. Именно поэтому важно знать все факторы риска и способы профилактики этого заболевания. При этом важно понимать, что инсульт может произойти в любом возрасте. Однако у подростков и молодых людей он встречается намного реже, чем у пожилых людей.

Факторы риска

Тем не менее, существуют определенные факторы риска, которые могут увеличить вероятность инсульта:

  • Генетическая предрасположенность. Наличие случаев возникновения инсульта в семье может увеличить риск,
  • Хронические заболевания. Некоторые из них могут повышать риск инсульта в любом возрасте,
  • Вредные привычки. Курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками также могут способствовать развитию инсульта,
  • Травмы головы. Удары или ушибы могут привести к инсульту, особенно если они сопровождаются повреждением сосудов,
  • Заболевания крови. Некоторые расстройства, такие как тромбофилия (повышенная свертываемость крови), например, могут увеличить риск инсульта,
  • Неправильное питание и недостаток физической активности. Эти факторы могут способствовать развитию заболеваний, которые увеличивают риск инсульта.
Инсульт может быть и в детском возрасте, причины связаны не только с повышенным давлением, но и с аномалиями развития сосудов головного мозга. Наличие нарушений в свертывающей системе крови, врожденных аномалий сердца и заболеваний сердечно-сосудистой системы увеличивает этот риск. Важно контролировать хронические заболевания, особенно такие, как диабет и гипертония, — рассказала врач-невролог Детской городской больницы Нижнего Тагила Светлана Долгушева.

Наибольший риск несут повышенное кровяное давление, ишемическая болезнь сердца и атеросклеротические изменения в церебральных сосудах. Основная причина внутримозгового кровоизлияния — это истончение сосудистой стенки вены или артерии. Высокое кровяное давление создает дополнительные предпосылки к этому состоянию.

Фото: Изображение Midjourney

Как распознать инсульт

Приближение инсульта может сопровождаться внезапной сильной головной болью без видимых причин, тошнотой, рвотой и головокружением, онемением конечностей слева или справа, частичной потерей памяти, нарушением зрения. Человек, у которого случился инсульт, обычно сам этого не осознает. Есть простая методика диагностики «УДАР»:

  • У — улыбка стала кривой, человек не может улыбнуться симметрично,
  • Д — движение нарушилось, не может одновременно поднять обе руки, также может быть затруднена ходьба,
  • А — артикуляция, речь нарушена, слова неразборчивы,
  • Р — решение — если у вас или другого человека наблюдается хотя бы один из
    перечисленных признаков, немедленно вызывайте скорую помощь. Чем быстрее человека доставят в медицинское учреждение, тем лучше.

В зависимости от места повреждения в головном мозге могут возникать и другие симптомы: ощущение оглушенности, кратковременная потеря сознания, ухудшение слуха и зрения, паралич различных частей тела, дрожание конечностей, шаткость походки и дезориентация в пространстве.

112 — телефон для вызова экстренных служб.

Важно следить за своим здоровьем, проходить профосмотры и диспансеризацию, а также периодически обращаться к врачу при наличии факторов риска. Профилактика — лучшая защита!

Способы профилактики

Эксперты советуют придерживаться здорового образа жизни, соблюдать режим дня и спать не менее 7 часов, не «экономя» на сне. Кроме того, необходимо правильно питаться (употреблять фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, ограничить сахар и насыщенные жиры), соблюдать питьевой режим (не менее 1,5 литров в день), больше двигаться.

Двигательная активность — это эффективная профилактика инсульта. Для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, начиная с подросткового возраста, необходимы пешие прогулки не менее 30 минут в день, а также регулярные занятия физкультурой и спортом.

Контроль артериального давления (регулярное измерение при помощи тонометра, особенно если в семье есть предрасположенность к гипертонии), отказ от вредных привычек (любые сигареты, вэйпы, кальяны, алкоголь, наркотики), контроль течения хронических заболеваний (следование рекомендациям лечащего врача, выполнение всех назначений и прием лекарств), управление стрессом (использование методов релаксации, йога или медитация и дыхательные практики могут помочь снизить уровень стресса) — все это также относится к эффективным методам профилактики инсульта.

Соблюдение всех рекомендаций поможет значительно снизить риск инсульта. Даже незначительное изменение образа жизни в лучшую сторону защитит здоровье сердца и сосудов.

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