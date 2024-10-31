Как распознать инсульт? Рассказывают специалисты

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). Сосудистая катастрофа возникает внезапно, и ее формирование предсказать невозможно. Именно поэтому важно знать все факторы риска и способы профилактики этого заболевания. При этом важно понимать, что инсульт может произойти в любом возрасте. Однако у подростков и молодых людей он встречается намного реже, чем у пожилых людей.