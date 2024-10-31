Можно жарить шашлыки: в Свердловской области отменили все противопожарные ограничения

Posted 31 октября, 10:30
Published 31 октября, 10:30
Modified 31 октября, 10:32
Updated 31 октября, 10:32
Кроме самого решения, чиновники подвели итоги, например, количество лесных пожаров в 2024 году снизилось в 350 раз. Такая огромная разница связана с особой программой, которую запустил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В рамках проекта на модернизацию лесного хозяйства выделили почти 2 млрд рублей. На эти деньги закупили спецтехнику и инструменты, которые помогли эффективно предотвращать пожары, а если они уже случились, то тушить.
Сотрудники различных ведомств провели около 16 тысяч профилактических рейдов, а спецавиация совершила примерно 300 вылетов — все эти действия направлены на сохранение природы региона, сообщают в ДИПе.
Напомним, в Нижнем Тагиле противопожарный режим ввели 19 апреля. Он действовал почти полгода.