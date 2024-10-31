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Posted 31 октября, 10:30

Published 31 октября, 10:30

Modified 31 октября, 10:32

Updated 31 октября, 10:32

В Свердловской области отменили все противопожарные ограничения

Можно жарить шашлыки: в Свердловской области отменили все противопожарные ограничения

31 октября 2024, 10:30
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области.

В Свердловской области отменили все противопожарные ограничения

С 31 октября в Свердловской области прекращают действовать все противопожарные ограничения.

Кроме самого решения, чиновники подвели итоги, например, количество лесных пожаров в 2024 году снизилось в 350 раз. Такая огромная разница связана с особой программой, которую запустил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В рамках проекта на модернизацию лесного хозяйства выделили почти 2 млрд рублей. На эти деньги закупили спецтехнику и инструменты, которые помогли эффективно предотвращать пожары, а если они уже случились, то тушить.

Сотрудники различных ведомств провели около 16 тысяч профилактических рейдов, а спецавиация совершила примерно 300 вылетов — все эти действия направлены на сохранение природы региона, сообщают в ДИПе.

Напомним, в Нижнем Тагиле противопожарный режим ввели 19 апреля. Он действовал почти полгода.

В Нижнем Тагиле создана рабочая группа по борьбе с лесными пожарами
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