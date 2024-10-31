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Posted 31 октября, 09:24

Published 31 октября, 09:24

Modified 31 октября, 09:24

Updated 31 октября, 09:24

Мурашко назвал конгресс «Национальное здравоохранение» важной для отрасли платформой

Мурашко назвал конгресс «Национальное здравоохранение» важной для отрасли платформой

31 октября 2024, 09:24
Фото: Росконгресс.
В российской столице завершился 3-й Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение». Он был приурочен к 150-летию Николая Семашко, одного из организаторов советской системы здравоохранения.

Портал 56orb.ru сообщает, что в мероприятии приняли участие более 6 тысяч человек из 15 стран, более 13 тысяч наблюдали за ним онлайн. Конгресс был организован при поддержке Минздрава и Правительства РФ, а информационным партнером выступил медиахолдинг 1MI.

Открыл мероприятие президент России Владимир Путин. Татьяна Голикова, заместитель председателя Правительства РФ, модерировала пленарное заседание. Она отметила, что заложенные Семашко принципы до сих пор лежат в основе российской медицины и отечественная система здравоохранения продолжает развивать его идеи.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал конгресс «Национальное здравоохранение» важной платформой для обсуждения будущего отрасли. Он отметил, что в России формируется парадигма здравоохранения, в которой о человеке заботятся на каждом этапе жизни, создавая стандарты, отмеченные в национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь». В рамках этого проекта планируется провести капитальный ремонт в 7,4 тысячи медицинских учреждений и возвести 3,8 тысячи новых объектов.

Валерий Фальков, глава Минобрнауки, сообщил, что в 2023–2024 годах более 30 процентов бюджета министерства было выделено на финансирование исследований в сфере медицины. Он добавил, что объединение научных потенциалов позволит решить актуальные задачи и поможет технологическому развитию.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, особо выделила важность внедрения современных технологий в санитарный щит России. Она рассказала, что внедряются современные подходы к обучению и создана российская база данных патогенов. Это позволяет расширить мониторинг биорисков.

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области, подчеркнул вклад Семашко в формирование принципов профилактической медицины, внедряемых в регионе. Он также рассказал, что в области были созданы центры для раннего выявления заболеваний и проведена модернизация 565 учреждений.

В конце пленарного заседания Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова был награжден орденом «За доблестный труд».

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