Мурашко назвал конгресс «Национальное здравоохранение» важной для отрасли платформой

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал конгресс «Национальное здравоохранение» важной платформой для обсуждения будущего отрасли. Он отметил, что в России формируется парадигма здравоохранения, в которой о человеке заботятся на каждом этапе жизни, создавая стандарты, отмеченные в национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь». В рамках этого проекта планируется провести капитальный ремонт в 7,4 тысячи медицинских учреждений и возвести 3,8 тысячи новых объектов.