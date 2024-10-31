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Posted 31 октября, 15:57

Published 31 октября, 15:57

Modified 31 октября, 15:59

Updated 31 октября, 15:59

Сразу пять машин столкнулись на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

На Кольцовском тракте в Екатеринбурге столкнулись пять автомобилей

31 октября 2024, 15:57
Фото: 1MI.

Сразу пять машин столкнулись на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

Автоинспекторы в Екатеринбурге разбираются в обстоятельствах аварии на Кольцовском тракте. Столкнулись сразу пять транспортных средств.

Правоохранители выясняют причины дорожного инцидента на Кольцовском тракте, информирует пресс-служба ведомства.

Произошла массовая авария — дорогу не поделили сразу пять транспортных средств. Предварительно пострадавших в ДТП нет.

Призываем водителей к предельной бдительности при управлении транспортом и выбору безопасной скорости, с учетом дорожной обстановки, видимости, состояния дорожного покрытия и погодных условий, — говорится в сообщении.

В Сысертском районе в ДТП с иномарками пострадали три человека.

Пять автомобилей попали в массовое ДТП в Екатеринбурге
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#ГАИ#Массовое дтп#Кольцовский тракт#Столкновение автомобилей#Екатеринбург
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