На Кольцовском тракте в Екатеринбурге столкнулись пять автомобилей

В Сысертском районе в ДТП с иномарками пострадали три человека.

Произошла массовая авария — дорогу не поделили сразу пять транспортных средств. Предварительно пострадавших в ДТП нет.

Пять автомобилей попали в массовое ДТП в Екатеринбурге

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