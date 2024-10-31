На Кольцовском тракте в Екатеринбурге столкнулись пять автомобилей

Posted 31 октября, 15:57
Published 31 октября, 15:57
Modified 31 октября, 15:59
Updated 31 октября, 15:59
Правоохранители выясняют причины дорожного инцидента на Кольцовском тракте, информирует пресс-служба ведомства.
Произошла массовая авария — дорогу не поделили сразу пять транспортных средств. Предварительно пострадавших в ДТП нет.
Призываем водителей к предельной бдительности при управлении транспортом и выбору безопасной скорости, с учетом дорожной обстановки, видимости, состояния дорожного покрытия и погодных условий, — говорится в сообщении.
В Сысертском районе в ДТП с иномарками пострадали три человека.