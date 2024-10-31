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Posted 31 октября, 05:42

Published 31 октября, 05:42

Modified 31 октября, 05:44

Updated 31 октября, 05:44

На парковке около аэропорта Кольцово неизвестные сняли колеса с автомобилей

На парковке около аэропорта Кольцово неизвестные сняли колеса с автомобилей

31 октября 2024, 05:42
Фото: Изображение Midjourney.
Неизвестные повредили автомобили на парковке около аэропорта Кольцово.

Так, с двух автомобилей с пермскими номерами сняли колеса, а также чем-то их разрисовали. По словам очевидца, машины так стоят уже несколько дней, с 26 октября, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Информация о произошедшем была зафиксирована в екатеринбургской полиции Октябрьского района. Проводится проверка.

Напомним, в Свердловской области во время очередного рейда в полиции было возбуждено пять уголовных дел за автомобильные кражи.

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