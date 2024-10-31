На парковке около аэропорта Кольцово неизвестные сняли колеса с автомобилей

Posted 31 октября, 05:42
Published 31 октября, 05:42
Modified 31 октября, 05:44
Updated 31 октября, 05:44
Так, с двух автомобилей с пермскими номерами сняли колеса, а также чем-то их разрисовали. По словам очевидца, машины так стоят уже несколько дней, с 26 октября, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Информация о произошедшем была зафиксирована в екатеринбургской полиции Октябрьского района. Проводится проверка.
Напомним, в Свердловской области во время очередного рейда в полиции было возбуждено пять уголовных дел за автомобильные кражи.