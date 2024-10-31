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Posted 31 октября, 09:32

Published 31 октября, 09:32

Modified 31 октября, 09:34

Updated 31 октября, 09:34

Огурцы в Свердловской области подорожали на 3% за неделю

Огурцы в Свердловской области подорожали на 3% за неделю

31 октября 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области стала выше стоимость огурцов. Цены на этот овощ выросли на три процента за неделю.

Теперь килограмм огурцов стоит 127 рублей. Кроме того, стали дороже и помидоры — килограмм томатов теперь можно купить за 173 рубля, сообщает Свердловскстат.

На один процент поднялись цены на баранину и яйца. Также немного подорожали хлебная продукция, печенье, пшено и вермишель. При этом некоторые продукты стали дешевле. Так, капуста сейчас стоит 32 рубля, а морковь — 41 рубль.

Напомним, в октябре 2024 года в Свердловской области стало заметно дороже сливочное масло.

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#Елизавета Зиборова#Экономика#Цены#Свердловская область#Статистика#Огурцы#Овощи#Помидоры#Продукты питания#Яйца#Екатеринбург#Капуста#Морковь#Свердловскстат
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