Огурцы в Свердловской области подорожали на 3% за неделю

Posted 31 октября, 09:32
Published 31 октября, 09:32
Modified 31 октября, 09:34
Updated 31 октября, 09:34
Теперь килограмм огурцов стоит 127 рублей. Кроме того, стали дороже и помидоры — килограмм томатов теперь можно купить за 173 рубля, сообщает Свердловскстат.
На один процент поднялись цены на баранину и яйца. Также немного подорожали хлебная продукция, печенье, пшено и вермишель. При этом некоторые продукты стали дешевле. Так, капуста сейчас стоит 32 рубля, а морковь — 41 рубль.
Напомним, в октябре 2024 года в Свердловской области стало заметно дороже сливочное масло.