Перьевая подушка больше не пахнет затхлостью и плесенью: постирать можно и дома

Posted 31 октября, 09:32
Published 31 октября, 09:32
Modified 31 октября, 09:35
Updated 31 октября, 09:35
Перо и пух — это природные материалы, которые обладают хорошей вентиляцией. Они позволяют воздуху циркулировать, что помогает поддерживать комфортную температуру во время сна. Перьевые подушки обеспечивают идеальный баланс между мягкостью и поддержкой. Они легко адаптируются к форме головы и шеи, что способствует комфортному и здоровому положению во время сна.
К тому же при правильном уходе перьевые подушки служат гораздо дольше многих синтетических аналогов. Они способны восстанавливать форму после каждого использования, что делает их особенно удобными.
Однако ухаживать за такой подушкой намного труднее. Например, ее нельзя постирать в машинке целиком, не вынимая перья. Эксперт по домоводству Марина Жукова, автор тематического канала «Марина Жукова. Домохозяйка. Эксперт. Блогер» провела эксперимент: она попробовала промочить наперник подушки, но безрезультатно — перья внутри остались сухими. Вот почему подушку обязательно нужно вскрывать.
После вскрытия перья в подушке нужно намочить — так их будет намного проще вынуть и переложить в специальные наволочки для стирки. Если подушка большая, то стирать ее придется по частям, так как намокшие перья становятся очень тяжелыми и перегружают барабан машины.
Марина Жукова использует специальные наволочки с плотными застежками — это очень важно.
Потому что если вдруг с наволочкой что-то случится и перо попадет в барабан стиральной машины, то машина сломается, — предупреждает эксперт.
В принципе, можно использовать любой подходящий мешочек, который герметично закрывается. На всякий случай Марина Жукова складывает перья в две наволочки. В отличие от наперников они хорошо пропускают воду, а значит перья хорошо простираются.
Лучше брать не порошок, а жидкий гель для стирки. Также эксперт советует добавлять в машинку немного кислородного отбеливателя. Стирать необходимо при низких температурах: 30-40 градусов, а отжимать на высоких оборотах.
После стирки можно отправить перья прямо в наволочке в сушильную машину. Если ее нет, то можно положить ее на сушилку, которую можно поставить около батареи. Перо нужно периодически перетряхивать, чтобы процесс сушки шел равномерно.
Подушка очень пышная, мягкая. Весь пух шикарно просох. И в качестве итога хочу сказать, что в принципе, постирать пуховую подушку не так уж и сложно, — делает вывод Марина Жукова.
Ранее Марина Жукова поделилась лайфхаком по стирке засаленных кухонных полотенец.