Полпред Жога вмешался в ситуацию с коррекционным детским садом в Сухом Логу

Posted 31 октября, 15:40
Published 31 октября, 15:40
Modified 31 октября, 15:42
Updated 31 октября, 15:42
Дошкольное учреждение оказалось на грани закрытия — его хотят присоединить к другому детсаду. Однако родители считают, что это негативно отразится на детях с особенностями в развитии, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Родители встречались с представителями мэрии Сухого Лога. В ходе беседы им пояснили, что причина закрытия сада — низкая наполняемость, всего 50% от проектной мощности. Однако родители все равно уверены, что решение о закрытии нарушает не только права детей на хорошее образование, но и ставит под угрозу труд высококвалифицированных специалистов.
За ситуацией следит недавно назначенный полпред Артем Жога. Он уже дал поручение главному федеральному инспектору Михаилу Богинскому проследить, как будет складываться судьба детей: все они должны быть переведены в другие учреждения, даже если сад будет закрыт.
В Реже детский сад выплатит 100 тысяч рублей родителям воспитанницы за рассеченную бровь.