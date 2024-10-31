Полпред Жога вмешался в ситуацию с коррекционным детским садом в Сухом Логу

Родители встречались с представителями мэрии Сухого Лога. В ходе беседы им пояснили, что причина закрытия сада — низкая наполняемость, всего 50% от проектной мощности. Однако родители все равно уверены, что решение о закрытии нарушает не только права детей на хорошее образование, но и ставит под угрозу труд высококвалифицированных специалистов.