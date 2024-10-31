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Posted 31 октября, 15:40

Published 31 октября, 15:40

Modified 31 октября, 15:42

Updated 31 октября, 15:42

Полпред Жога намерен разобраться в ситуации с детским садом в Сухом Логу

Полпред Жога вмешался в ситуацию с коррекционным детским садом в Сухом Логу

31 октября 2024, 15:40
Фото: Изображение Midjourney.

Полпред Жога намерен разобраться в ситуации с детским садом в Сухом Логу

В конфликт с детским садом №29 Сухого Лога, который посещают особые дети, вмешался недавно назначенный полпред УРФО Артем Жога.

Дошкольное учреждение оказалось на грани закрытия — его хотят присоединить к другому детсаду. Однако родители считают, что это негативно отразится на детях с особенностями в развитии, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Родители встречались с представителями мэрии Сухого Лога. В ходе беседы им пояснили, что причина закрытия сада — низкая наполняемость, всего 50% от проектной мощности. Однако родители все равно уверены, что решение о закрытии нарушает не только права детей на хорошее образование, но и ставит под угрозу труд высококвалифицированных специалистов.

За ситуацией следит недавно назначенный полпред Артем Жога. Он уже дал поручение главному федеральному инспектору Михаилу Богинскому проследить, как будет складываться судьба детей: все они должны быть переведены в другие учреждения, даже если сад будет закрыт.

В Реже детский сад выплатит 100 тысяч рублей родителям воспитанницы за рассеченную бровь.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Образование#Сухой Лог#Дошкольное образование#Екатеринбург#Детский сад#Артем Жога
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