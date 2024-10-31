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Posted 31 октября, 09:34

Published 31 октября, 09:34

Modified 31 октября, 09:35

Updated 31 октября, 09:35

Семья из Нижнего Тагила победила в региональном конкурсе «Семья с Уралочкой»

Семья из Нижнего Тагила победила в региональном конкурсе «Семья с Уралочкой»

31 октября 2024, 09:34
Фото: Группа ВКонтакте " КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил».
Семья Бабайловых из Нижнего Тагила победила в конкурсе «Семья с Уралочкой».

Региональный конкурс был создан при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области. Бабайловы из Нижнего Тагила победили с работой «Карта Уралочка для каждой семьи», они создали подделку из валянной шерсти.

Конкурс «Семья с Уралочкой» направлен на укрепление традиционных ценностей и самой семьи. А чтобы поучаствовать в мероприятии, нужно было представить свою работу, связанную с семейными ценностями, с самой картой.

Финалистов и победителей награждали памятными подарками, например, музыкальными колонками и брендированной одеждой и другими приятными мелочами, сообщают в Министерстве социальной политики Свердловской области.

Напомним, молодой человек с ОВЗ из Верхней Пышмы победил в российском конкурсе по программированию.

Два десятка семей из Свердловской области стали победителями конкурса «Семья России»
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