Семья из Нижнего Тагила победила в региональном конкурсе «Семья с Уралочкой»

Posted 31 октября, 09:34
Published 31 октября, 09:34
Modified 31 октября, 09:35
Updated 31 октября, 09:35
Региональный конкурс был создан при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области. Бабайловы из Нижнего Тагила победили с работой «Карта Уралочка для каждой семьи», они создали подделку из валянной шерсти.
Конкурс «Семья с Уралочкой» направлен на укрепление традиционных ценностей и самой семьи. А чтобы поучаствовать в мероприятии, нужно было представить свою работу, связанную с семейными ценностями, с самой картой.
Финалистов и победителей награждали памятными подарками, например, музыкальными колонками и брендированной одеждой и другими приятными мелочами, сообщают в Министерстве социальной политики Свердловской области.
Напомним, молодой человек с ОВЗ из Верхней Пышмы победил в российском конкурсе по программированию.