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Posted 31 октября, 06:08

Published 31 октября, 06:08

Modified 31 октября, 07:13

Updated 31 октября, 07:13

Собчак призвала екатеринбуржцев проверить, как мэр Орлов ездит на автобусе

Собчак призвала екатеринбуржцев проверить, как мэр Орлов ездит на автобусе

31 октября 2024, 06:08
Фото: 1MI.
Ксения Собчак просит жителей Екатеринбурга проследить за тем, чтобы мэр Алексей Орлов почаще ездил на автобусах.

После заявления Валентины Матвиенко о том, что мэру екатеринбурга следует почаще ездить на общественном транспорте, особенно в часы пик от ТЦ «Гринвич», Орлов дал публичный ответ. Градоначальник заявил, что и так часто ездит на общественном транспорте.

Однако, Ксения Анатольевна усомнилась в правдивости его слов. Известная блогер и журналист попросила жителей города прокомментировать, видел ли кто-то Орлова в общественном транспорте. Она также попросила скинуть его фото в автобусе ей в telegram-канал «Кровавая барыня».

Мэр Екатеринбурга заявил, что регулярно ездит на общественном транспорте
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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Общественный транспорт#Городской транспорт#Екатеринбург
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