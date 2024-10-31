Собчак призвала екатеринбуржцев проверить, как мэр Орлов ездит на автобусе

После заявления Валентины Матвиенко о том, что мэру екатеринбурга следует почаще ездить на общественном транспорте, особенно в часы пик от ТЦ «Гринвич», Орлов дал публичный ответ. Градоначальник заявил, что и так часто ездит на общественном транспорте.