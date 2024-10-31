Собчак призвала екатеринбуржцев проверить, как мэр Орлов ездит на автобусе

Posted 31 октября, 06:08
Published 31 октября, 06:08
Modified 31 октября, 07:13
Updated 31 октября, 07:13
После заявления Валентины Матвиенко о том, что мэру екатеринбурга следует почаще ездить на общественном транспорте, особенно в часы пик от ТЦ «Гринвич», Орлов дал публичный ответ. Градоначальник заявил, что и так часто ездит на общественном транспорте.
Однако, Ксения Анатольевна усомнилась в правдивости его слов. Известная блогер и журналист попросила жителей города прокомментировать, видел ли кто-то Орлова в общественном транспорте. Она также попросила скинуть его фото в автобусе ей в telegram-канал «Кровавая барыня».