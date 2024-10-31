Три человека пострадали в ДТП с иномарками в Сысертском районе

Posted 31 октября, 10:34
Published 31 октября, 10:34
Modified 31 октября, 10:36
Updated 31 октября, 10:36
Женщина, управлявшая автомобилем Opel, отвлеклась во время вождения и, оказавшись на встречной полосе, влетела в Volkswagen, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В случившейся аварии пострадали оба водителя, а также 10-летний сын женщины, которая сидела за рулем Opel.
Напомним, 29 октября 2024 года в Екатеринбурге произошло массовое ДТП, в которое попали пять автомобилей. Пострадавших нет.