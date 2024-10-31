tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 10:34

Published 31 октября, 10:34

Modified 31 октября, 10:36

Updated 31 октября, 10:36

Три человека пострадали в ДТП с иномарками в Сысертском районе

Три человека пострадали в ДТП с иномарками в Сысертском районе

31 октября 2024, 10:34
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В селе Кашино в Сысертском районе столкнулись иномарки Opel Mokka и Volkswagen Tiguan. Есть пострадавшие. ДТП произошло 30 ноября 2024 года.

Женщина, управлявшая автомобилем Opel, отвлеклась во время вождения и, оказавшись на встречной полосе, влетела в Volkswagen, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

В случившейся аварии пострадали оба водителя, а также 10-летний сын женщины, которая сидела за рулем Opel.

Напомним, 29 октября 2024 года в Екатеринбурге произошло массовое ДТП, в которое попали пять автомобилей. Пострадавших нет.

«Пункт назначения»: на трассе под Нижним Тагилом грузовик попал в ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Шесть человек попали в ДТП в ЕкатеринбургеМолодой водитель иномарки скончался в результате ДТП в СеровеВодитель автобуса в Реже осужден за смертельное ДТП
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Село#Иномарка#Водитель#ЧП#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Сысертский район#Авария#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика