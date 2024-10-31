Участник СВО из Камышлова не дождался положенных выплат и погиб на фронте

Posted 31 октября, 10:00
Published 31 октября, 10:00
Modified 31 октября, 10:02
Updated 31 октября, 10:02
Как рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем telegram-канале, к нему обратилась жена бойца в августе 2024 года с просьбой помочь получить выплаты, которые мужчине не платили с апреля 2024 года.
Иванов смог запустить бюрократическую машину, однако, когда процесс закончился, стало известно, что бойца не стало.
Ножом по сердцу, — пишет депутат Максим Иванов.
Выявленную недоплату перевели на счет матери погибшего, так же как и другие положенные компенсации за гибель бойца.
Напомним, Максим Иванов уже помогал бойцам СВО добиться выплат. 25 октября стало известно сразу о двух таких случаях.