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Posted 31 октября, 10:00

Published 31 октября, 10:00

Modified 31 октября, 10:02

Updated 31 октября, 10:02

Участник СВО из Камышлова не дождался положенных выплат и погиб на фронте

Участник СВО из Камышлова не дождался положенных выплат и погиб на фронте

31 октября 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney.
Участник СВО из Камышлова долго не получал положенные ему выплаты. Депутат Госдумы Иванов разбирался в ситуации, однако мужчина погиб, не дождавшись денег.

Как рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем telegram-канале, к нему обратилась жена бойца в августе 2024 года с просьбой помочь получить выплаты, которые мужчине не платили с апреля 2024 года.

Иванов смог запустить бюрократическую машину, однако, когда процесс закончился, стало известно, что бойца не стало.

Ножом по сердцу, — пишет депутат Максим Иванов.

Выявленную недоплату перевели на счет матери погибшего, так же как и другие положенные компенсации за гибель бойца.

Напомним, Максим Иванов уже помогал бойцам СВО добиться выплат. 25 октября стало известно сразу о двух таких случаях.

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