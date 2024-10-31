В Екатеринбурге электрика убило током

Posted 31 октября, 13:52
Published 31 октября, 13:52
Modified 31 октября, 13:54
Updated 31 октября, 13:54
Трагедия случилась 31 октября на ул. Июльская, в доме №19. Электрики в шестом подъезде выполняли работы по замене щитков, когда одного из них неожиданно ударило током. 43-летний мужчина погиб. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на информацию от очевидцев происшествия.
Официальной информации о данном происшествии пока не поступало. Причина произошедшего неизвестна.
Ранее в Свердловской области от удара током погиб сотрудник РЖД.