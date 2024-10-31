В Екатеринбурге электрика убило током

Трагедия случилась 31 октября на ул. Июльская, в доме №19. Электрики в шестом подъезде выполняли работы по замене щитков, когда одного из них неожиданно ударило током. 43-летний мужчина погиб. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на информацию от очевидцев происшествия.