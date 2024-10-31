tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 13:52

Published 31 октября, 13:52

Modified 31 октября, 13:54

Updated 31 октября, 13:54

В Екатеринбурге электрика убило током

В Екатеринбурге электрика убило током

31 октября 2024, 13:52
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге электрика во время работы по замене щитков убило током.

Трагедия случилась 31 октября на ул. Июльская, в доме №19. Электрики в шестом подъезде выполняли работы по замене щитков, когда одного из них неожиданно ударило током. 43-летний мужчина погиб. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на информацию от очевидцев происшествия.

Официальной информации о данном происшествии пока не поступало. Причина произошедшего неизвестна.

Ранее в Свердловской области от удара током погиб сотрудник РЖД.

Мальчик скончался от удара током в Шалинском районе
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#ЧП#18+#Екатеринбург#Умер#Ток#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика