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Posted 31 октября 2024, 08:37

Published 31 октября 2024, 08:37

Modified 31 октября 2024, 08:39

Updated 31 октября 2024, 08:39

В Екатеринбурге мужчина похитил подростков и требовал выкуп у родителей

В Екатеринбурге мужчина похитил подростков и требовал выкуп у родителей

31 октября 2024, 08:37
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге мужчина похитил двух подростков и требовал у их родителей выкуп — 300 тысяч рублей. Однако деньги получить они не смогли — их задержали.

Как сообщают в пресс-службе ФСБ, инцидент произошел еще в июле 2024 года. Как удалось выяснить следствию, мужчины «задержали» школьников за оборот наркотиков, попутно угрожая им пистолетом. Удерживая их у себя дома, они требовали от родителей выкуп.

Однако получить выкуп у злоумышленников не получилось, но сообщается, что один из преступников получил 30 тысяч, за что — неизвестно. Силовики возбудили уголовное дело, также будет проверено, не причастны ли задержанные к ОПГ.

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