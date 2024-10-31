В Екатеринбурге мужчина похитил подростков и требовал выкуп у родителей

Posted 31 октября 2024, 08:37
Published 31 октября 2024, 08:37
Modified 31 октября 2024, 08:39
Updated 31 октября 2024, 08:39
Как сообщают в пресс-службе ФСБ, инцидент произошел еще в июле 2024 года. Как удалось выяснить следствию, мужчины «задержали» школьников за оборот наркотиков, попутно угрожая им пистолетом. Удерживая их у себя дома, они требовали от родителей выкуп.
Однако получить выкуп у злоумышленников не получилось, но сообщается, что один из преступников получил 30 тысяч, за что — неизвестно. Силовики возбудили уголовное дело, также будет проверено, не причастны ли задержанные к ОПГ.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали главу ЧОПа за вятку.