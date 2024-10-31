В Екатеринбурге обвинение запросило мужчине 17 лет тюрьмы за продажу чертежей с УВЗ

Posted 31 октября, 12:36
Published 31 октября, 12:36
Modified 31 октября, 12:38
Updated 31 октября, 12:38
Сторона обвинения запросила для мужчины 17 лет тюрьмы и 300 тысяч штрафа. Окончательный приговор будет оглашен 5 ноября, сообщают в пресс-службе Свердловского облсуда.
Напомним, что супруги Мухаметовы обвиняются в госизмене. Они передавали важные военно-технические документы Украине. За такую работу им обещали 100 тысяч рублей.
11 октября его жену Викторию Мухаметову приговорили к 12,5 годам тюрьмы и штрафу в 300 тысяч рублей. Свою вину, в отличие от мужа, она признала полностью.