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Posted 31 октября, 12:36

Published 31 октября, 12:36

Modified 31 октября, 12:38

Updated 31 октября, 12:38

В Екатеринбурге обвинение запросило мужчине 17 лет тюрьмы за продажу чертежей с УВЗ

В Екатеринбурге обвинение запросило мужчине 17 лет тюрьмы за продажу чертежей с УВЗ

31 октября 2024, 12:36
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге прошли прения по делу Данила Мухаметова, которого вместе с супругой обвиняют в передаче чертежей с УВЗ Украине, обвинение запросило для него 17 лет тюрьмы.

Сторона обвинения запросила для мужчины 17 лет тюрьмы и 300 тысяч штрафа. Окончательный приговор будет оглашен 5 ноября, сообщают в пресс-службе Свердловского облсуда.

Напомним, что супруги Мухаметовы обвиняются в госизмене. Они передавали важные военно-технические документы Украине. За такую работу им обещали 100 тысяч рублей.

11 октября его жену Викторию Мухаметову приговорили к 12,5 годам тюрьмы и штрафу в 300 тысяч рублей. Свою вину, в отличие от мужа, она признала полностью.

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