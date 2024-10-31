В экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле вновь заработала студия юных модельеров

Помогать ребятам в воплощении задуманного будут профессиональные художники из Нижнего Тагила — педагоги дополнительного образования. На создание костюмов уйдет несколько месяцев, при этом занятия будут проходить еженедельно. Отмечается, что авторы не собираются создавать утилитарную одежду для повседневного применения. Наоборот, школьники хотят использовать возможности полиэтилена для изготовления фантастических нарядов с крыльями и другими оригинальными атрибутами.