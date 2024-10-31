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Posted 31 октября, 09:32

Published 31 октября, 09:32

Modified 31 октября, 09:34

Updated 31 октября, 09:34

В экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле вновь заработала студия юных модельеров

В экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле вновь заработала студия юных модельеров

31 октября 2024, 09:32
Фото: «Рифей».
Студия юных модельеров возобновила свою работу на площадке экодома «Народный». Школьники создадут коллекцию одежды из полиэтилена для городского конкурса «Тагильская модница», который пройдет весной следующего года.

Сезон работы мастерской по созданию одежды и аксессуаров из бывших в употреблении материалов станет для экодома вторым. Юные модельеры при помощи термопресса смогут спаивать чистые полиэтиленовые пакеты в прочное полотно, пригодное для изготовления сумок, обложек, кошельков, головных уборов и одежды.

Помогать ребятам в воплощении задуманного будут профессиональные художники из Нижнего Тагила — педагоги дополнительного образования. На создание костюмов уйдет несколько месяцев, при этом занятия будут проходить еженедельно. Отмечается, что авторы не собираются создавать утилитарную одежду для повседневного применения. Наоборот, школьники хотят использовать возможности полиэтилена для изготовления фантастических нарядов с крыльями и другими оригинальными атрибутами.

Есть все основания предполагать, что второй сезон проекта творческой мастерской переработки полиэтилена станет еще интереснее, в этот раз молодые модельеры имеют четкое представление о том, какой результат они хотят получить. С нашей стороны мы будем делать все, чтобы помочь воплотить их задумки, — рассказала руководитель проекта «Экодом» регионального оператора «Рифей» Наталья Светлакова.

Напомним, итогом работы школьников в первом сезоне стала коллекция одежды «Флора и Фауна», которую позднее презентовали на «Зеленом дне» в музее ИЗО.

Творческий проект по изготовлению модной одежды представил экодом в Нижнем Тагиле
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Одежда#Творчество#Художники#Сумки#Екатеринбург#Рифей#Модельер#ИЗО#Аксессуары#Экодом#Полиэтилен
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