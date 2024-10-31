В Качканаре пожарные спасли 5 человек из пожара

Posted 31 октября, 13:42
Published 31 октября, 13:42
Modified 31 октября, 13:43
Updated 31 октября, 13:43
Остальные 45 жителей дома смогли эвакуироваться сами, без помощи огнеборцев. А вот жильцов квартиры над той, где огонь охватил 20 «квадратов», пришлось эвакуировать с помощью спецтехники. Пожарные спустили людей с помощью автолестницы.
В ликвидации огня принимали участие 4 машины и 10 спасателей. Пострадавших нет, сообщают в пресс-службе МЧС.
Напомним, в Свердловской области сняли все противопожарные ограничения, которые ввели еще весной.