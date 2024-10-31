В Качканаре пожарные спасли 5 человек из пожара

Остальные 45 жителей дома смогли эвакуироваться сами, без помощи огнеборцев. А вот жильцов квартиры над той, где огонь охватил 20 «квадратов», пришлось эвакуировать с помощью спецтехники. Пожарные спустили людей с помощью автолестницы.