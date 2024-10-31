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Posted 31 октября, 13:42

Published 31 октября, 13:42

Modified 31 октября, 13:43

Updated 31 октября, 13:43

В Качканаре пожарные спасли 5 человек из пожара

В Качканаре пожарные спасли 5 человек из пожара

31 октября 2024, 13:42
Фото: МЧС Свердловской области.
В Качканаре загорелась квартира на втором этаже, пожарным удалось спасти жильцов из квартиры выше, в том числе троих детей.

Остальные 45 жителей дома смогли эвакуироваться сами, без помощи огнеборцев. А вот жильцов квартиры над той, где огонь охватил 20 «квадратов», пришлось эвакуировать с помощью спецтехники. Пожарные спустили людей с помощью автолестницы.

В ликвидации огня принимали участие 4 машины и 10 спасателей. Пострадавших нет, сообщают в пресс-службе МЧС.

Напомним, в Свердловской области сняли все противопожарные ограничения, которые ввели еще весной.

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