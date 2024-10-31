В Каменске-Уральском местный житель ограбил 97-летнего пенсионера

Posted 31 октября, 10:56
Published 31 октября, 10:56
Modified 31 октября, 10:58
Updated 31 октября, 10:58
27 сентября 2024 года в Каменске-Уральском пьяный мужчина совершил кражу у 97-летнего пенсионера. Увидев сумку в руках пожилого человека, злоумышленник предположил, что в ней находятся деньги, и решил похитить их. Воспользовавшись беспомощным состоянием пенсионера, он силой вырвал сумку с 920 рублями, причинив пожилому человеку боль.
После этого злоумышленник сбежал и потратил деньги по своему усмотрению.
Вскоре он был задержан. Свою вину подозреваемый признал и возместил ущерб. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Напомним, в Екатеринбурге курьер украл у пенсионерки почти 900 тысяч рублей.