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Posted 31 октября, 10:56

Published 31 октября, 10:56

Modified 31 октября, 10:58

Updated 31 октября, 10:58

В Каменске-Уральском местный житель ограбил 97-летнего пенсионера

В Каменске-Уральском местный житель ограбил 97-летнего пенсионера

31 октября 2024, 10:56
Фото: 1MI.
Житель Каменска-Уральского предстанет перед судом за кражу денег у 97-летнего пенсионера.

27 сентября 2024 года в Каменске-Уральском пьяный мужчина совершил кражу у 97-летнего пенсионера. Увидев сумку в руках пожилого человека, злоумышленник предположил, что в ней находятся деньги, и решил похитить их. Воспользовавшись беспомощным состоянием пенсионера, он силой вырвал сумку с 920 рублями, причинив пожилому человеку боль.

После этого злоумышленник сбежал и потратил деньги по своему усмотрению.

Вскоре он был задержан. Свою вину подозреваемый признал и возместил ущерб. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, в Екатеринбурге курьер украл у пенсионерки почти 900 тысяч рублей.

В Екатеринбурге «тимуровцы», провожавшие домой пенсионерку, украли у нее кошелек
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Ограбление#Вор#Екатеринбург
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