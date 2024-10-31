В Каменске-Уральском местный житель ограбил 97-летнего пенсионера

27 сентября 2024 года в Каменске-Уральском пьяный мужчина совершил кражу у 97-летнего пенсионера. Увидев сумку в руках пожилого человека, злоумышленник предположил, что в ней находятся деньги, и решил похитить их. Воспользовавшись беспомощным состоянием пенсионера, он силой вырвал сумку с 920 рублями, причинив пожилому человеку боль.