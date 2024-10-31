В комнате будет тепло даже в сильные морозы: от сквозняков из окон избавит эта мелочь

Прошейте по длинному краю и одной из коротких сторон, оставив один конец открытым.

Отрежьте лишнюю ткань по краю и выверните трубу на лицевую сторону. Заполните трубу выбранным наполнителем. Если используете зерновые или бобы, можно добавить немного эфирного масла для запаха и защиты от насекомых. Наполняйте до тех пор, пока подушечка не будет плотно набита. Аккуратно зашейте открытый конец вручную или на машинке, чтобы наполнитель не высыпался.