В комнате будет тепло даже в сильные морозы: от сквозняков из окон избавит эта мелочь

Posted 31 октября, 15:43
Published 31 октября, 15:43
Modified 31 октября, 15:45
Updated 31 октября, 15:45
Сквозняки в комнате вряд ли порадуют даже самых холодостойких людей. И дело не столько в холоде, сколько в психологическом дискомфорте: если вы чувствуете холодный поток воздуха на фоне более теплой общей температуры, это может вызывать неприятные ощущения. Вот почему так важно устранять источники сквозняков, утеплять окно или двери, а также добавлять текстильные элементы — такие как ковры или плотные шторы — чтобы уменьшить циркуляцию воздуха.
Можно пойти в строительный магазин и оставить там ползарплаты, а можно проявить немного творческой смекалки и сделать приспособление своими руками. Например, попробуйте самостоятельно сшить трубчатую подушечку от сквозняков.
Подойдет любая плотная ткань, например, хлопок, лен или старые джинсы. Вам понадобится полоска ткани длиной примерно в длину двери или окна, которую вы хотите защитить, и шириной около 40 см. Можно использовать различные материалы, такие как рис, фасоль, крупы (например, гречка или горох), или обрезки тканей и синтепон. Наполнитель должен быть плотным и тяжелым. А эксперты портала «Хибины» предлагают использовать в качестве наполнителя необычный материал — хвою.
Наполнитель из хвои имеет массу преимуществ. Он не пропускает холодный воздух, буквально блокируя его в щелях. А приятный бонус — невероятный аромат хвойного леса, распространяющийся по комнате, — говорится в материале.
Измерьте длину нижней части двери или окна, для которых вы делаете подушечку.
Изрежьте полосу ткани нужной длины и ширины (например, 100 см в длину на 40 см в ширину). Сложите полоску ткани пополам вдоль, лицевой стороной внутрь, чтобы получился длинный прямоугольник, закрепите края булавками.
Прошейте по длинному краю и одной из коротких сторон, оставив один конец открытым.
Отрежьте лишнюю ткань по краю и выверните трубу на лицевую сторону. Заполните трубу выбранным наполнителем. Если используете зерновые или бобы, можно добавить немного эфирного масла для запаха и защиты от насекомых. Наполняйте до тех пор, пока подушечка не будет плотно набита. Аккуратно зашейте открытый конец вручную или на машинке, чтобы наполнитель не высыпался.
Вы можете украсить свою подушечку декоративной вышивкой или пришить ленточки и пуговицы для красоты. Изготовление змейки от сквозняков не только служит практической цели, но и позволяет проявлять творческую фантазию.
А вот такими способами можно быстро закупорить негерметичные окна в доме и навсегда избавиться от сквозняков.