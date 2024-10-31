В Нижнем Тагиле начинают набор в новый молодежный парламент

Posted 31 октября, 14:46
Published 31 октября, 14:46
Modified 31 октября, 14:54
Updated 31 октября, 14:54
В Нижнем Тагиле завершает свою работу прошлый созыв молодежной думы, поэтому сейчас у молодых жителей города есть возможность попасть в новый. За два года работы парламент смог реализовать множество проектов и идей.
Молодежный парламент занимается решением различных проблем молодежи и указывает на них государственным органам и основной гордуме.
Чтобы подать заявку, нужно заполнить несколько документов и принести их в городскую Думу Нижнего Тагила, сообщают в Гордуме.
Напомним, мэрия Нижнего Тагила планирует построить новый детский загородный лагерь к 2027 году.