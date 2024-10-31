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Posted 31 октября, 14:46

Published 31 октября, 14:46

Modified 31 октября, 14:54

Updated 31 октября, 14:54

В Нижнем Тагиле начинают набор в новый молодежный парламент

В Нижнем Тагиле начинают набор в новый молодежный парламент

31 октября 2024, 14:46
Фото: Группа ВКонтакте «Молодежная Дума — Нижний Тагил».
У жителей Нижнего Тагила в возрасте от 18 до 35 лет есть возможность подать заявку и попасть в молодежную думу города.

В Нижнем Тагиле завершает свою работу прошлый созыв молодежной думы, поэтому сейчас у молодых жителей города есть возможность попасть в новый. За два года работы парламент смог реализовать множество проектов и идей.

Молодежный парламент занимается решением различных проблем молодежи и указывает на них государственным органам и основной гордуме.

Чтобы подать заявку, нужно заполнить несколько документов и принести их в городскую Думу Нижнего Тагила, сообщают в Гордуме.

Напомним, мэрия Нижнего Тагила планирует построить новый детский загородный лагерь к 2027 году.

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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Городская дума#Молодежь#Дума#Молодежная политика#Молодежная дума#Екатеринбург
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