В Нижнем Тагиле открыли площадь у Машиностроительного техникума

Posted 31 октября, 15:24
Published 31 октября, 15:24
Modified 31 октября, 15:26
Updated 31 октября, 15:26
Рабочим удалось благоустроить и реконструировать территорию на площади более 4 тысяч квадратных метров, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Строители создали комфортные пешеходные зоны, зоны для отдыха, установили урны и освещение, благоустроили остановку общественного транспорта. Не забыли и о памятнике Ленину, его также отремонтировали.
Мэр города Владислав Пинаев отметил, что Машиностроительный техникум — это сердце Вагонки и жителям района стоит привыкать к красивым новшествам.