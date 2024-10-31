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Posted 31 октября, 15:24

Published 31 октября, 15:24

Modified 31 октября, 15:26

Updated 31 октября, 15:26

В Нижнем Тагиле открыли площадь у Машиностроительного техникума

В Нижнем Тагиле открыли площадь у Машиностроительного техникума

31 октября 2024, 15:24
Фото: Администрация Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле закончили реконструкцию площади у Машиностроительного техникума.

Рабочим удалось благоустроить и реконструировать территорию на площади более 4 тысяч квадратных метров, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Строители создали комфортные пешеходные зоны, зоны для отдыха, установили урны и освещение, благоустроили остановку общественного транспорта. Не забыли и о памятнике Ленину, его также отремонтировали.

Мэр города Владислав Пинаев отметил, что Машиностроительный техникум — это сердце Вагонки и жителям района стоит привыкать к красивым новшествам.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Напомним, благоустройство площади начали в июне 2024 года.

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