Под Нижним Тагилом с начала октября три человека провалились под лед и погибли

Posted 31 октября, 08:01
Published 31 октября, 08:01
Modified 31 октября, 08:48
Updated 31 октября, 08:48
Двое друзей в возрасте 9-ти лет играли в поселке Новоасбест в мяч. В какой-то момент он укатился на лед. Дети пошли его доставать и оба провалились под лед и утонули.
Несколько дней спустя в Черноисточинске утонул мужчина. Он, вероятно, хотел порыбачить.
Спасатели МЧС провели беседу с местными жителями в микрорайоне Муринские пруды. Им рассказали не только об опасности прогулок по льду, но и что делать, если стал очевидцем происшествия на воде.