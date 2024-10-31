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Posted 31 октября, 08:01

Published 31 октября, 08:01

Modified 31 октября, 08:48

Updated 31 октября, 08:48

Под Нижним Тагилом с начала октября три человека провалились под лед и погибли

Под Нижним Тагилом с начала октября три человека провалились под лед и погибли

31 октября 2024, 08:01
Фото: 1MI.
Под Нижним Тагилом с начала октября два ребенка и один взрослый погибли, провалившись под лед.

Двое друзей в возрасте 9-ти лет играли в поселке Новоасбест в мяч. В какой-то момент он укатился на лед. Дети пошли его доставать и оба провалились под лед и утонули.

Несколько дней спустя в Черноисточинске утонул мужчина. Он, вероятно, хотел порыбачить.

Спасатели МЧС провели беседу с местными жителями в микрорайоне Муринские пруды. Им рассказали не только об опасности прогулок по льду, но и что делать, если стал очевидцем происшествия на воде.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#ЧП#Утонул#18+#Екатеринбург#Инцидент
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