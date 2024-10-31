Новый детский лагерь может появиться в Нижнем Тагиле в 2027 году

Posted 31 октября, 07:44
Published 31 октября, 07:44
Modified 31 октября, 08:38
Updated 31 октября, 08:38
Как удалось выяснить редакции TagilCity.ru, желающих отдохнуть летом 2024 года было около 8 тысяч ребят, а смогли только 6 тысяч. Такая разница связана с нехваткой и устареванием лагерей, некоторым требуется серьезный ремонт.
Для решения проблемы депутаты предложили сократить количество дней в сменах и увеличить их количество. Однако Роспотребнадзор против 14-дневных смен — за такой короткий срок дети не успевают адаптироваться, а об оздоровлении речи и не идет.
Также сообщается и о том, что ведется оформление земельного участка в лесу для постройки там современного лагеря. Помимо стандартных зданий, на территории возведут спортзал и бассейн.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о планах открыть детский лагерь для свердловчан на берегу Черного моря.