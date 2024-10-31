В Свердловской области найден мертвым мужчина, который пропал в июне

Posted 31 октября, 09:57
Published 31 октября, 09:57
Modified 31 октября, 09:59
Updated 31 октября, 09:59
Тело молодого человека было найдено еще в конце июля, однако оно было обезображено от осадков и жары. Была проведена экспертиза, результаты которой стали известны его родителям и сестре только в октябре, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, свердловчанин исчез 16 июня 2024 года. В этот день он был со своей 18-летней подругой в гостях у приятеля. На следующий день молодой человек перестал выходить на связь, а спустя неделю поисков его приятель покончил с собой.