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Posted 31 октября, 09:57

Published 31 октября, 09:57

Modified 31 октября, 09:59

Updated 31 октября, 09:59

В Свердловской области найден мертвым мужчина, который пропал в июне

В Свердловской области найден мертвым мужчина, который пропал в июне

31 октября 2024, 09:57
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области нашли мертвым 28-летнего молодого человека из поселка Совхозный, который пропал в июне 2024 года.

Тело молодого человека было найдено еще в конце июля, однако оно было обезображено от осадков и жары. Была проведена экспертиза, результаты которой стали известны его родителям и сестре только в октябре, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, свердловчанин исчез 16 июня 2024 года. В этот день он был со своей 18-летней подругой в гостях у приятеля. На следующий день молодой человек перестал выходить на связь, а спустя неделю поисков его приятель покончил с собой.

Завершены поиски пропавшего мужчины в Екатеринбурге
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