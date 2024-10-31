В Свердловской области отдали часть ИВС под центры временного содержания мигрантов

Posted 31 октября, 11:02
Published 31 октября, 11:02
Modified 31 октября, 11:04
Updated 31 октября, 11:04
Решение о передаче было вынесено еще весной 2024 года, после теракта в «Крокусе». Самой большой проблемой стала логистика. После переквалификации центров следователям и полицейским стало просто неудобно возить людей.
Более того, иногда случается такое, что подсудимые или задержанные остаются без еды и воды на целый день. Уполномоченная по правам человека региона Татьяна Мерзлякова сообщила, что очень волнуется по этому поводу.
Однако в пресс-службе ФСИН сообщили, что подсудимые не могут остаться без еды, так как в случае длительной поездки и отсутствия в ИВС им выдают специальные продуктовые наборы, пишет ЕАН.
В пресс-службе МВД рассказали, что планируется создание отдельного центра для временного содержания мигрантов, но он рассчитан на 150 мест, когда в среднем силовики во время рейдов задерживают до 300 человек.
Напомним, в Госдуме приняли закон, согласно которому за организацию нелегальной миграции можно угодить в тюрьму на 15 лет.