В Свердловской области суд обязал участника драки выплатить компенсацию ее зачинщику

Сам инцидент произошел еще в июне 2022 года. Тогда бывший кавалер девушки Михаил выследил ее и ее нового возлюбленного Владимира. Сначала он подрезал их на машине и всячески мешал проехать, а потом, остановившись, мужчины начали драку.