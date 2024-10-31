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Posted 31 октября, 09:02

Published 31 октября, 09:02

Modified 31 октября, 09:04

Updated 31 октября, 09:04

В Свердловской области суд обязал участника драки выплатить компенсацию ее зачинщику

В Свердловской области суд обязал участника драки выплатить компенсацию ее зачинщику

31 октября 2024, 09:02
Фото: 1MI.
В Свердловской области двое мужчин подрались из-за женщины. Зачинщик драки получил множественные травмы. Суд обязал его оппонента компенсировать их.

Сам инцидент произошел еще в июне 2022 года. Тогда бывший кавалер девушки Михаил выследил ее и ее нового возлюбленного Владимира. Сначала он подрезал их на машине и всячески мешал проехать, а потом, остановившись, мужчины начали драку.

Михаил, зачинщик разборок, получил множественные травмы и следующие 9 месяцев потратил на лечение. Он обратился в суд и попросил взыскать с Владимира 355 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил его иск и взыскал с обидчика 260 тысяч.

Владимира такой расклад не устроил, и он обжаловал решение, однако суд решил, что за причинение вреда нужно платить независимо от того, кто начал драку, однако уменьшил сумму до 200 тысяч рублей.

Напомним, в Каменске-Уральском два водителя не поделили дорогу и начали драку.

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