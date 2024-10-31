В Свердловской области суд обязал участника драки выплатить компенсацию ее зачинщику

Posted 31 октября, 09:02
Published 31 октября, 09:02
Modified 31 октября, 09:04
Updated 31 октября, 09:04
Сам инцидент произошел еще в июне 2022 года. Тогда бывший кавалер девушки Михаил выследил ее и ее нового возлюбленного Владимира. Сначала он подрезал их на машине и всячески мешал проехать, а потом, остановившись, мужчины начали драку.
Михаил, зачинщик разборок, получил множественные травмы и следующие 9 месяцев потратил на лечение. Он обратился в суд и попросил взыскать с Владимира 355 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил его иск и взыскал с обидчика 260 тысяч.
Владимира такой расклад не устроил, и он обжаловал решение, однако суд решил, что за причинение вреда нужно платить независимо от того, кто начал драку, однако уменьшил сумму до 200 тысяч рублей.
Напомним, в Каменске-Уральском два водителя не поделили дорогу и начали драку.