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Posted 31 октября, 13:39

Published 31 октября, 13:39

Modified 31 октября, 13:41

Updated 31 октября, 13:41

Виноград зимой не вымерзнет и не сгниет: как обрезать и укрыть лозы осенью

Виноград зимой не вымерзнет и не сгниет: как обрезать и укрыть лозы осенью

31 октября 2024, 13:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Дом и сад
Сегодня многие дачники успешно выращивают на своих участках виноград. Современные агротехнические практики позволяют делать это даже в достаточно холодных регионах. Но как не погубить лозы в трескучие зимние морозы?

Когда нужно обрезать виноград

Идеальное время для обрезки винограда и подготовки его к зимовке — свое для каждого региона. Например, в Центральной России — это конец октября или начало ноября. В Ленинградской области и Карелии дачникам лучше уложиться до конца октября. В Поволжье с его более мягким климатом укрывать виноград можно до середины ноября, в на юге — вплоть до декабря.

Но в целом можно придерживаться следующего алгоритма:

Чтобы определить точнее время обрезки винограда осенью, следите за погодой. Если в вашем регионе уже 1-1,5 недели температура воздуха не поднимается выше 5°С и не прогнозируется потепление, то это значит, что можно начинать обрезать виноград, — советуют эксперты портала «Огород».
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Как обрезать виноградные лозы

Но прежде чем укрывать виноградные лозы для их защиты зимних холодов, их нужно обрезать. Вам потребуются острые и чистые инструменты, чтобы быстро и безболезненно сделать срезы и уменьшить риск инфекции.

Обрежьте все больные, слабые или поврежденные ветви, чтобы направить энергию растения к здоровым побегам. На молодых растениях (1-3 года) нужно сформировать правильную структуру, поэтому оставьте несколько сильных побегов и удалите остальные.

Фото: 1MI

Для взрослых и плодоносящих кустов есть два основных метода обрезки:

  • Обрезка по Гюйо. Оставьте один или два плодоносящих побега (рукава) на каждом кусте. На каждом рукаве оставьте от 6 до 10 глазков (почек).
  • Обрезка по кордону. Сформируйте горизонтальные рукава вдоль шпалеры, от которых отрастают вертикальные плодовые побеги. Удалите старые плодоносящие побеги, оставляя замещающие.

Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха и доступ света — это поможет предотвратить грибковые заболевания и улучшит созревание ягод. При необходимости срезы можно обработать садовым варом или специальными дезинфицирующими средствами, чтобы предотвратить проникновение инфекций.

Перед тем, как обрезать виноград нужно зарядить куст влагой. Т.е. выполнить влагозарядовый полив. Куст примерно потребляет до 60 литров воды. При сухой осень возможно увеличить расход воды, — советуют эксперты канала «Виноград и виноделие».
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Как укрыть виноград

Осторожно снимите лозы с опор или шпалер. Будьте аккуратны, чтобы не повредить их.
Обработайте лозы фунгицидом для профилактики грибковых заболеваний и инсектицидами от вредителей. Уложите лозы на землю. Для этого можно сначала расстелить пластиковую пленку или агроволокно, чтобы защитить корни от лишней влаги.
Накройте основание куста (корневую зону) толстым слоем мульчи — можно использовать сухие листья, солому или еловые ветки. Поверх лоз положите слой агроволокна или другого дышащего материала.

Если виноградарь предполагает, что зима будет холодной, морозы наступят рано, а снега в это время будет мало, лучше использовать 4-6 слоев укрывного материала. Если используется другой утеплитель: лапник, мешки с пенопластовой крошкой, опилками или листьями, тогда будет достаточно 1-2 слоев укрывного материала, — советует руководитель алтайского клуба виноградарей «Альфа» Виктор Татиевский.
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Укрытие не должно быть герметичным, чтобы растения могли «дышать». Если ожидаются экстремальные морозы, сверху его можно накрыть полиэтиленовой пленкой, оставив вентиляционные отверстия. Закрепите укрытие камнями, кирпичами или землей, чтобы его не сдуло ветром. В течение зимы следите за ним и очищайте от снега.

Некоторые дачники используют для спасения винограда от морозов такой материал, как пенопласт. Он эффективно удерживает тепло и не подвержен воздействию влаги, не гниет и не образует плесень. К тому же пенопласт легко резать и устанавливать.

Понадобятся плиты толщиной 5-10 сантиметров. Установите пенопластовые плиты поверх сложенных лоз в виде домика. Убедитесь, что они полностью покрывают растение. Если между плитами есть стыки, старайтесь их плотно соединить. Укрепите домик из пенопласта с помощью песка, земли или камней, чтобы его не сдуло ветром.

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