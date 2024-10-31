Виноград зимой не вымерзнет и не сгниет: как обрезать и укрыть лозы осенью

Идеальное время для обрезки винограда и подготовки его к зимовке — свое для каждого региона. Например, в Центральной России — это конец октября или начало ноября. В Ленинградской области и Карелии дачникам лучше уложиться до конца октября. В Поволжье с его более мягким климатом укрывать виноград можно до середины ноября, в на юге — вплоть до декабря.