Заваленная жирными сковородами раковина засияет: как правильно очистить мойку и слив

Posted 31 октября, 12:32
Published 31 октября, 12:32
Modified 31 октября, 12:34
Updated 31 октября, 12:34
Выньте все из раковины, включая пробку и дополнительные аксессуары.
Промойте раковину теплой водой, чтобы убрать крупные частицы грязи и мусора. Не загоняйте их в слив, иначе раковина может засориться!
В зависимости от того, какая раковина установлена у вас на кухне, нужно выбирать и чистящее средство.
Посыпьте поверхность раковины пищевой содой или другим выбранным чистящим средством. С помощью мягкой губки или щетки аккуратно потрите поверхность раковины круговыми движениями. Уделите особое внимание углублениям и местам стыков с краном и столешницей. Если имеются стойкие пятна, нанесите белый уксус или разбавленный лимонный сок на пятно и оставьте на несколько минут перед тем, как снова потереть.
Из-за большого количества грязной посуды слив в раковине часто забивается, из него неприятно пахнет. Чтобы справиться с этой проблемой, попробуйте воспользоваться советом, приведенным на портале Better Homes and Gardens. Необходимо взять одну часть соды и две части белого уксуса.
Вылейте пищевую соду в слив, затем медленно добавьте белый уксус. Подождите 15 минут, пока «пузырьковый дуэт» сделает свое дело. Промойте слив кипятком, чтобы удалить из него остатки грязи, — советуют эксперты.
Тщательно промойте раковину теплой водой, удаляя остатки чистящих средств и грязи.
Убедитесь, что нет следов моющего средства на поверхности раковины. Протрите поверхность раковины сухой мягкой тряпкой или полотенцем, чтобы предотвратить образование пятен от воды. Для блеска можно нанести небольшое количество оливкового масла или специального средства для блеска на поверхность нержавеющей стали и вытереть насухо.
Регулярно промывайте раковину теплой водой после каждого использования и протирайте ее насухо, чтобы минимизировать образование налета и пятен. Используйте сеточку в сливе, чтобы предотвратить засоры.
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