Заваленная жирными сковородами раковина засияет: как правильно очистить мойку и слив

Посыпьте поверхность раковины пищевой содой или другим выбранным чистящим средством. С помощью мягкой губки или щетки аккуратно потрите поверхность раковины круговыми движениями. Уделите особое внимание углублениям и местам стыков с краном и столешницей. Если имеются стойкие пятна, нанесите белый уксус или разбавленный лимонный сок на пятно и оставьте на несколько минут перед тем, как снова потереть.