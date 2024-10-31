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Posted 31 октября, 05:19

Published 31 октября, 05:19

Modified 31 октября, 05:21

Updated 31 октября, 05:21

Жильцы дома в центре Екатеринбурга пожаловались на нашествие крыс

Жильцы дома в центре Екатеринбурга пожаловались на нашествие крыс

31 октября 2024, 05:19
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге жильцы дома на улице Ленина рассказали о нашествии крыс, которые атаковали территорию около мусорных контейнеров во дворе больше года назад.

По словам одной из местных жительниц, крысы прячутся, услышав, как к мусорным контейнерам идут люди. При этом они бегают даже около подъезда, пишет Ура.ру.

Екатеринбуржцы считают, что грызуны здесь расплодились из-за того, что в этом же доме находятся заведения общепита. УК неоднократно проводила санобработку, однако это не помогло.

Председатель домового совета Глеб Ефимов рассказал, что жильцы нашли своего подрядчика для борьбы с грызунами. Кроме того, этой проблемой заинтересовались в прокуратуре.

Напомним, в поселке под Североуральском появились крысы в подъездах многоэтажек на двух улицах.

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