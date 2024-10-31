Жильцы дома в центре Екатеринбурга пожаловались на нашествие крыс

Posted 31 октября, 05:19
Published 31 октября, 05:19
Modified 31 октября, 05:21
Updated 31 октября, 05:21
По словам одной из местных жительниц, крысы прячутся, услышав, как к мусорным контейнерам идут люди. При этом они бегают даже около подъезда, пишет Ура.ру.
Екатеринбуржцы считают, что грызуны здесь расплодились из-за того, что в этом же доме находятся заведения общепита. УК неоднократно проводила санобработку, однако это не помогло.
Председатель домового совета Глеб Ефимов рассказал, что жильцы нашли своего подрядчика для борьбы с грызунами. Кроме того, этой проблемой заинтересовались в прокуратуре.
Напомним, в поселке под Североуральском появились крысы в подъездах многоэтажек на двух улицах.